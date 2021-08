Wie bei Wellen im Wasser

Liebe Kinder, ich habe mich gefragt, warum bei schönem Wetter der Himmel blau ist. Das liegt an den Sonnenstrahlen. Diese sind nämlich nicht einfach nur weiß, sondern bestehen aus vielen Farben – aus Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Man nennt dies Spektralfarben. Zusammengemischt sehen wir sie als weißes Licht. Dieses können wir uns wie Wellen vorstellen. Jede Farbe hat einen unterschiedlichen Wellengang, auch Wellenlänge genannt. Bei Blau liegen sie sehr eng zusammen, wie bei starkem Wellengang. Bei Rot liegen sie sehr weit auseinander, wie ruhiges Wasser. Jeder Lichtstrahl muss auf dem Weg zur Erde die Atmosphäre durchqueren. Das ist eine Schutzhülle, die unsere Erde umgibt. In ihr schwirren viele winzige Teilchen umher. Durch die engen Wellen kracht das blaue Licht viel häufiger auf die Teilchen in der Luft und ändert so seine Richtung. Es wird gestreut und für uns so sichtbar. Dadurch sehen wir den Himmel bei schönem Wetter in Blau.

