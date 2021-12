Zettel- App

So, Schluss jetzt – meine Wunschliste für Weihnachten ist fertig. Ich hätte zwar noch so viele weitere Wünsche, aber irgendwann muss man ja auch mal ein Ende finden. Und das Ganze geht jetzt in den großen Familienkreis – da wir untereinander gut vernetzt sind per Wunschzettel-App. Ja Freunde, in der Tat gibt es sowas. Ganz praktisch eigentlich. Nehmen wir mal „Wunschbiber“ (www.wunschbiber.de). Hinter Wunschbiber verbirgt sich eine Wunschzettel-App, mit der ihr kostenlos Wunschlisten erstellen, verwalten und teilen könnt. Die Web-App müsst ihr nicht mal vom Google Play Store oder Apple App Store herunterladen. Da das Wünscheteilen mit der Familie hochgradig wichtig ist, müsst ihr zunächst ein Profil anlegen – Ausprobieren geht auch ohne Anmeldung, aber zum Teilen braucht ihr ein Nutzerkonto. Dann könnt ihr eure Wunschliste anlegen, Produkte und Wunschideen hinzufügen und eure Liste mit euren Liebsten teilen. Dass es jetzt zu Dopplungen unterm Baum kommt, ist nahezu ausgeschlossen. Und ihr könnt Opi oder Omi auch noch mal genau erklären, wie sie mit ihrem Handy an eure Liste herankommen. Das Gute an Wunschbiber ist außerdem, dass es kostenlos ist. Man kann sich Geschenke merken, wenn sie einem einfallen und sich von Listen anderer inspirieren lassen.

