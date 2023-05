Günzburg. Der riesige Löwenkopf prangt erhaben über dem Bahnhof. Es scheint fast so, als hypnotisiere er mit seinen leuchtend blauen Augen seine Betrachter und bereitet sie auf das vor, was da kommt: eine Achterbahnfahrt, bei der man aus den Quietschen vor Vergnügen nicht mehr rauskommt!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Maximus heißt der Himmelslöwe, der gleichzeitig Namensgeber der allerersten Achterbahn mit einer Überkopffahrt in einem Legoland weltweit ist. Und die befindet sich im Legoland Deutschland im bayerischen Günzburg! Der beliebte Freizeitpark ist seit dieser Saison nämlich um einen Themenbereich reicher: Der elfte Abschnitt trägt den schönen Namen Mythica. Er wird zu einer fabelhaften Parallelwelt voller Energie und mystischen Zaubers. Der Einbildungsreichtum von Kindern wird durch Lego-Kreaturen greifbar und die Wesen wiederum verleihen der Fantasie der Besucher Flügel.

Gewinnspiel Unsere Zeitung verlost Jahreskarten für eine Familie für das Legoland Deutschland sowie Tageskarten für eine Familie. Bis 15. Juni kann man unter www.schwetzinger-zeitung.de/fruehlingsgewinnspiel mitmachen – hier gibt es auch die Teilnahmebedingungen zum Nachlesen. Die Auslosung erfolgt am 19. Juni.

für eine Familie für das sowie für eine Familie. Bis 15. Juni kann man unter www.schwetzinger-zeitung.de/fruehlingsgewinnspiel mitmachen – hier gibt es auch die zum Nachlesen. Die erfolgt am 19. Juni. Weitere Informationen und Ticketbuchungen gibt es unter www.legoland.de.

gibt es unter www.legoland.de. Spartipp : Bei Onlinebuchungen können Tickets schon ab 39 Euro pro Person erworben werden. kaba

Flügel – ein gutes Stichwort: Denn bei dem neuen Fahrgeschäft handelt es sich um eine Flügel-Achterbahn (Englisch: Wing Coaster), bei der Fahrgäste ab 1,20 Metern Körperhöhe jeweils rechts und links der Achterbahn-Schienen sitzen, die Beine baumeln dabei frei schwebend. Der höchste Punkt der Achterbahn, die um das gesamte Areal von Lego Mythica führt, befindet sich 17 Meter über dem Boden. Bei der einzigartigen Fahrt mit Spitzengeschwindigkeiten von 15 Metern pro Sekunde, bei der g-Kräfte von 2,2 g wirken, sorgen beeindruckende Kurven wie die nach innen geneigte Spirale „Helix“ für Bauchkribbeln. Mehr atemberaubendes Freiheitsgefühl geht nicht!

Echtes Freefall-Feeling gibt es im Fire & Ice Tower im neuen Themenbereich zu erleben. © Alexander Scheuber/Legoland Deutschland

Ebenso beeindruckend wie die Fahr ist eben das wohl größte Lego-Modell im elften Bereich: Der riesige Himmelslöwe wurde aus über 700 000 Lego-Steinen gebaut. Er bringt satte drei Tonnen auf die Waage und ist fünf Meter groß. Insgesamt sind im Themenbereich Mythica 1,5 Millionen kleine bunte Steine verbaut, die teilweise durch Augmented Reality und der Legoland- App zum Leben erweckt werden können.

Der 1,2 Hektar große Bereich ist die größte Parkerweiterung seit der Eröffnung im Jahr 2002 – und er bietet, wie alles im Legoland Deutschland, für die ganze Familie Spaß pur. Für die Kleinen ab 1 Meter Körpergröße und in Begleitung der Eltern, sorgen die Fire & Ice Tower für wohliges Bauchkribbeln. In kleinen Drops und mit Drehungen um die eigene Achse ist hier Freefall-Feeling garantiert. „Der neue Themenbereich Lego Mythica hat mein Herz im Sturm erobert. Es fasziniert mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich durch das Portal gehe und die neue Welt betrete“, sagt Manuela Stone, Geschäftsführerin Legoland Deutschland und seit Anbeginn in dem Freizeitpark tätig.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Freitzeitpark Erste Kopfüber-Achterbahn im Legoland Deutschland Mehr erfahren Legoland Deutschland Legoland Deutschland: Neues Ninjago-Quartier 17 Bilder Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Von uns getestet Im Legoland tanken Ninjago-Helden neue Kräfte Mehr erfahren

Auch der Bauspaß kommt im neuen Themenbereich nicht zu kurz: Im Kreativzentrum MythicaCreazone können Besucher fantastische Fabelwesen bauen, diese an der Lego-„Wall of Fame“ befestigen und so einen Teil des elften Themenbereichs mitgestalten. Weiter austoben können sich die kleinen Besucher im mehrstöckigen Spielplatz Lavaland. Nach oben klettern und durch eine Röhre oder einige Etagen tiefer auf einer breiteren Fläche herunterrutschen.

Lego Mythica bedeutet gleichzeitig eintauchen in eine neue Welt: 14 strahlend-bunte Modelle, gebaut aus über 1,5 Millionen LEGO Steinen, heißen die Parkgäste hier willkommen. Neben Maximus zieht ein Wasserschlangen-Modell, das zwischen den Schienen der Achterbahn emporragt, die Blicke auf sich.

Legoland Deutschland öffnet 2023 auch erstmals im Winter

Apropos: Ein Blick lohnt sich auch auf die Events im Legoland: Action pur verspricht das Ninjago-Wochenende am 13./14. Juni. Fans der langen Nächte sollten sich schon mal den 29. Juli, 5. und 12. August im Kalender markieren. Im Juli, August und September zieht die geheimnisvolle Mythica-Sommershow die kleinen und großen Besucher in ihren Bann. Richtig gruselig wird es zu den Halloween-Wochen ab 30. September mit langem Samstags-Spuk-Freuden und schaurig-schönen Aktionen bis zum 5. November.

Unter den 14 kunterbunt kreativen Lego-Modellen, die im neuen Themenbereich von Legoland Deutschland, Lego Mythica, ihren Platz gefunden haben, ist auch der Himmelslöwe Maximus, der in beeindruckender Höhe die Fassade des Bahnhofs der gleichnamigen Wing Coaster Achterbahn ziert. © Legoland Deutschland Resort

Wer gar nicht genug davon bekommen kann, auf den wartet an dieser Stelle eine besonders gute Nachricht: Das Legoland Deutschland wird in dieser Saison erstmals auch im Winter seine Tore öffnen! Ab 24. November gibt es an den Adventswochenenden freitags bis sonntags sowie zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2023, und Samstag, 30. Dezember 2023, für ein großes Jahresfinale. Sowohl ausgewählte Attraktionen im Park als auch ein Hotel im Feriendorf werden dann zur kühlen Jahreszeit die Herzen mit Lichterglanz, Tannenbäumen, Schneeflöckchen-Zauber und wunderbaren Lego-Winter-Dekorationen erwärmen.