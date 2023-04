Der neue Film: "Air - der große Wurf"

Kino. Seichte Unterhaltung oder doch lieber tiefgehende Dramatik? Pure Action, Liebesschmerz oder einfach mal Lachen? Das und vieles mehr kann ein Gang ins Kino beinhalten. Um auch optimal dafür vorbereitet zu sein, präsentieren wir euch den „Blockbuster der Woche“ und beleuchten dabei jeweils einen Film, der seine Premiere in den deutschen Kinos feiert. Heute: „Air – Der große Wurf“, der seine Premiere in den deutschen Kinos am Mittwoch, 5. April, feiern wird.

"Air" - Die Spielzeiten zur Premiere Luxor Filmpalast Walldorf: Preview Mittwoch, 5. April, 20:45, Tickets gibts hier. Theaterhaus Speyer: Gentlemen's Preview inklusive Bier Mittwoch, 5. April, 20: 30 Uhr, Tickets gibts hier. Luxor Filmpalast Heidelberg: Preview, Mittwoch, 5. April, 20:30 Uhr. Tickets gibts hier. Weitere Spielzeiten sind unter den angegebenen Links einsehbar.

Eine Sportlegende, Nike gegen Adidas und der Mut zum Risiko

Er ist nicht nur in seinem Sport eine lebende Legend: Der ehemalige Basketballspieler Michael Jordan prägte nicht nur dank seines spektakulären Spiels und seiner Trikotnummer 23 die amerikanische Baskeballliga NBA, er setzte auch abseits des Courts eine bis heute anhaltende Marke fest. Jeder kennt die berühmten Sportschuhe „Air“ von Nike, die nicht nur Kult sind, sondern auch teilweise für tausende Dollar ersteigert werden. Der zum Wurf springende Basketballer ist eines der bekanntesten Trademarks der Welt. Das Filmdrama „Air – Der große Wurf“ von Regisseur Ben Affleck zeigt, wie ein Wagnis zur Millarden-Dollar-Coup geworden ist.

Zur Handlung: Der Film "Air – der große Wurf“ erzählt die Entstehungsgeschichte der „Jordans“, in der ein Nike-Mitarbeiter seinen Firmenchef davon überzeugt, ein großes Basketball-Talent unter Vertrag zu nehmen. Der Plot zeigt, wie hart der Kampf zwischen den heute zwei größten Sportartikel-Herstellern um den wohl talentiertesten Basketballspieler aller Zeiten war.

Zur Besetzung: Wenn Ben Affleck auf dem Regiestuhl Platz nimmt, ist sein bester Kumpel Matt Damon meistens nicht weit: Bereits mit dem Kultfilm „Dogma“ lieferte das Gespann 1999 eine zeitlose Fantasy-Satire ab. Weitere Erfolgsfilme wie „Good Will Hunting“ (1997) oder „Argo“ (2012) sind ebenfalls Affleck zuzurechnen. Mit „Air – der große Wurf“ holt er sich abermals Damon in den Cast und steht selbst als Nike-Gründer Phil Knight vor der Kamera. Der Besetzung schließen sich noch Oscar-Preisträgerin Viola Davis sowie Allrounder Jason Bateman an.

Erwartung: Die Kritiken für das neuste Werk des ehemaligen „Batman“-Darstellers sind durchweg positiv und lassen vermuten, dass dem 50-jährigen abermals ein großer Blockbuster gelungen ist. „Air – der große Wurf“ ist nicht nur etwas für Freunde von Sportfilmen wie „Moneyball – Die Kunst des Gewinnens“, im Gegenteil: Das Filmdrama bringt die Facetten eines gut harmonierenden Casts, einer interessanten Story und der Familiengeschichte einer Sportlegende auf die Leinwand.