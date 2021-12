Die Geschichte des Stifts St. Paulus in Worms

Die Geschichte des Stiftes St. Paulus beginnt mit einer bitteren Niederlage für die Salier. Auf Drängen von König Heinrich II. müssen sie 1002 Worms samt ihrer Stammburg räumen. Otto, der Herzog von Kärnten, zählte zu den Gegenkandidaten Heinrichs bei der Königswahl und wird nun teilweise entmachtet. Als Ersatz erhält er Güter in Bruchsal.

Die Triebfeder der Aktion dürfte Bischof Burchard von Worms gewesen sein. Wie schlecht das Verhältnis zwischen ihm und Otto gewesen sein muss, zeigt die Tatsache, dass er mit dem Abreißen der Burg beginnt, als die Salier noch abziehen. Eine Demütigung.

Berühmte Kuppeln

Der stimmungsvolle Innenraum der Klosterkirche St. Paulus (oben), unten v. l. die wohl einmalige Ritzzeichnung im Chor der Kirche, die ein Kreuzfahrerschiff darstellt. Der Stahlstich zeigt den Zustand von St. Paulus um 1830 mit berühmten Türmen nach orientalischem Vorbild und ganz rechts der gotische Kreuzgang. © Klaus Backes

Anstelle der Burg, die auf eine spätrömische Befestigungsanlage zurückgeht, lässt er das Stift St. Paulus errichten. Und Burchard befiehlt, an der Kirche die Inschrift „Zum Dank für die Befreiung der Stadt“ anzubringen. In seiner Biografie heißt es: „So hatte der Gottesmann das Haus des Krieges in eine Kirche Christi umgewandelt, und was ein Haus des Streites gewesen war, wurde ein Haus des Friedens.“ Die Salier müssen Worms verlassen, wo etliche Vorfahren im Dom bestattet sind. Doch ihre große Zeit wird kommen.

Im Jahr 1016 ist St. Paulus erstmals in einer Urkunde erwähnt. Nach 1100 erhalten die frühromantischen Westtürme ihre berühmten Kuppeln, als deren Vorbild die Golgathakirche in Jerusalem genannt wird. Im Volksmund erhalten sie die Bezeichnung „Heidentürme“.

Streit um die Stadt

Den Zusammenhang mit dem Ersten Kreuzzug, der 1099 mit der Eroberung Jerusalems endet, beweist die Untersuchung von Bauhölzern: Sie werden auf die Jahre 1100 bis 1108 datiert. Im Umfeld von Worms gibt es noch drei weitere Kirchen mit ähnlichen Kuppeln: in Alsheim, Guntersblum und Dittelsheim. Im Chorraum aus der Zeit um 1180 verbirgt sich eine weitere Erinnerung an die Kämpfe um das Heilige Land: Eine Ritzzeichnung, die ein Kreuzfahrerschiff zeigt.

Nur wenige Überlieferungen gibt es aus dem 13. Jahrhundert. 1221 und 1231 sollen Brände das Stift beschädigt haben, die unter anderem die Neuerrichtung des Westbaus nach sich ziehen. Wegen der Auseinandersetzungen zwischen den Wormser Bürgern auf der einen sowie Bischof, Domkapitel und Stiftern auf der anderen Seite verlassen 1384/1386 auch die Kleriker von St. Paulus die Stadt.

1443 liegt vieles im Argen: Die Gebäude werden in alten Chroniken als baufällig bezeichnet; liturgische Bücher, Kelche und Messgewänder fehlen. Zu einem zweiten „Exil“ kommt es 1499, als erneut Konflikte um die Herrschaft über die Stadt ausbrechen. Die Rückkehr erfolgt erst 1509.

Heumagazin und Holzlager

Von den wirtschaftlichen Schäden erholt sich das Stift nicht mehr. Durch die Reformation wird die Lage noch verschärft. Einige Stiftsherren gehen zum Protestantismus über. In einem Ratsprotokoll wird überliefert: „Ein Stiftsherr will zur Evangelischen Religion tretten und seine Köchin heyrathen.“

Das Schicksalsjahr 1689 trifft auch St. Paulus hart. Während des Pfälzischen Erbfolgekriegs zerstören die Franzosen Kirche und Gebäude sowie die benachbarte Pfarrkirche St. Rupertus. Das Langhaus ist völlig ruiniert und muss durch einen barocken Neubau ersetzt werden, dessen Weihe erst 1717 erfolgen kann. Die Gottesdienste finden in St. Paulus statt, da die Rupertskirche Ruine bleibt und 1884 wegen der Verbreiterung der Paulusstraße komplett abgerissen wird.

Zusätzlich erschwert wird die Lage nach dem von 1688 bis 1697 in der Region tobenden Pfälzischen Erbfolgekrieg durch Streitereien zwischen den Stiftsherrn. Die Folge: St. Paulus ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts hoch verschuldet. 1792 wird unter französischer Besetzung ein Mehlmagazin in der Kirche eingerichtet; die Gottesdienste finden in der unweit gelegenen Dominikanerkirche statt.

1802 ordnen die Franzosen als neue Herren der linksrheinischen Gebiete die Aufhebung der Klöster und Stifte an. Die Kirche dient ab 1806 als Heumagazin, dann als Tabakmagazin und schließlich als Holzlager, Kreuzgang und Stiftsgebäude als Wohnungen, Werkstätten und Lager. Der Verfall schreitet voran. Die Rettung der rund 40 Meter langen Kirche kommt 1881, als die Stadt in ihr ein Museum einrichtet.

Dann eine überraschende Wendung: Die Dominikaner kehren nach Worms zurück und richten ihr Kloster in St. Paulus ein. 1929 erfolgt die Weihe der Kirche. 1945 fallen Bomben auf das Kloster. Erneut erleidet das Langhaus schwere Schäden, die aber bereits 1947 behoben sind.

Was hat die Dominikaner dazu bewogen, 1929 St. Paulus zu besiedeln? „Wir waren im Mittelalter hier und wollten zurückkehren nach Worms“, antwortet Prior Johannes Zabel, seit Ende 2020 der Leiter des Konvents. Vor 100 Jahren sind die Dominikaner willkommen.

1226 indes, als sie sich erstmals in Worms niederlassen, erwartet sie kein freundlicher Empfang. Das liegt nicht an der Bevölkerung der Stadt, deren rasches Wachstum viele Probleme mit sich bringt, die ein auf Städte spezialisierter Predigerorden wie die Dominikaner bestens kennt. Aber Bischof Heinrich II. und die Geistlichkeit bekämpfen erbittert die Konkurrenz. Die Etablierten wollen das lukrative Bestattungsrecht und weitere Einkünfte nicht mit den Neuen teilen. Auch die große Politik spielt eine Rolle, denn die staufertreue Geistlichkeit lehnt die Dominikaner auch ab, weil diese – nicht zu Unrecht – als Gefolgsleute der Päpste gelten.

Doch die Dominikaner haben mit Papst Gregor IX. einen mächtigen Verbündeten und beginnen an einem heute unbekannten Ort in Worms mit dem Bau ihrer ersten Kirche. Zum Eklat kommt es, als der hochadelige Dominikaner Eberhard von Leiningen auf dem Friedhof des Konvents bestattet wird: Der Bischof lässt die Handwerker, die Kirche und Klausur errichten, vertreiben. Zudem befiehlt er, den Leichnam des Leiningers auszugraben und auf dem Domfriedhof zu bestatten.

Betteln bringt wenig

Nach dem Eingreifen des Papstes wird der Graf erneut umgebettet. Dank weiterer Interventionen aus Rom dürfen sich die Dominikaner an einer anderen Stelle in der Stadt endgültig ansiedeln. Gregor IX. gibt 1232 eine stattliche Summe für den Neubau von Kirche und Konvent. Auch dank päpstlichen Wohlwollens blüht die Niederlassung rasch auf.

Das 16. Jahrhundert bringt einen erneuten Konflikt mit dem Bischof, weil die Dominikaner im Streit zwischen ihm und der Stadt auf der Seite der Bürger stehen. Doch als sich immer mehr Wormser der Reformation zuwenden, sinken die Einnahmen des Konvents dramatisch. Auch das Betteln bringt nur noch wenig ein. Zudem müssen die Dominikaner das Langhaus ihrer Kirche für lutherische Gottesdienste zur Verfügung stellen. Der Konvent schrumpft.

Es kommt noch schlimmer: Am 31. Mai 1689 zerstören die Franzosen während des Pfälzischen Erbfolgekriegs das Kloster. 1718 steht der neue Chor; das Langhaus bleibt Ruine. Als die französischen Besatzer 1797 das religiöse Leben einschränken, verlassen die Dominikaner nach rund 550 Jahren Worms. Die Gebäude werden nach und nach abgerissen. Heute steht auf dem Areal ein Einkaufszentrum.

Armutsregel bleibt

Vieles hat sich geändert, manches nicht. Der Prior: „Wir sind immer noch Predigerorden, ein typischer Stadtorden, der im 13. Jahrhundert gegründet wurde, als auch die Städte wuchsen. Die Armutsregel gilt nach wie vor. Heute ist persönlicher Besitz in gewissen Grenzen erlaubt. Im Mittelalter haben wir gebettelt, denn ein Kloster in der Stadt hatte keine Landwirtschaft, kein Vieh und keine Handwerker.“

Viel Kontinuität auch bei den Tätigkeiten der sechs Brüder: „Die üblichen Aufgaben eines Klosters. Natürlich jeden Tag die Messen, die Beichte, Aushilfen für andere Kirchen hier in Worms, Konzerte, Gespräche und Vorträge im Kreuzgang. Und dann noch etwas Besonderes: Wir sind ein Noviziatskloster. Hier werden die Novizen für zwei Dominikanerprovinzen ausgebildet, die Deutschland und Österreich umfassen,“ so der Prior.

Zwei Novizen

Die Klausur, der Lebensbereich der Brüder, bleibt momentan wegen Corona Besuchern verschlossen. Bedauerlich, denn die gotischen Stiftsgebäude mit romanischen Resten bieten viel Schönes wie den Kreuzgang und den mit Liebe bepflanzten Kreuzgarten. Immerhin ist die Kirche tagsüber geöffnet.

Wie sieht der Prior die Zukunft der Wormser Dominikaner? „Grundsätzlich optimistisch. Wir haben zwei Novizen, und wir haben bisher immer unseren Weg gefunden,“ ist der Vorsteher des Klosters überzeugt.