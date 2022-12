Französische Umweltzonen: Ab 2023 nur noch mit Plakette nach Straßburg

Karlsruhe. Ab 1. Januar 2023 kann für Frankreichreisende die Einfahrt in zahlreiche Städte teuer werden, wenn sie die dazu nötige, kostenpflichtige Umweltplakette noch nicht beantragt haben. Wer beispielsweise ohne Plakette nach Straßburg oder über die Autobahnen A4 und A35 durch die Straßburger Umweltzone fährt, muss ab dem Jahreswechsel mit einem Bußgeld zwischen 68 und 375 Euro rechnen, schreibt der ADAC in einer Pressemitteilung. Die Übergangsfrist, in der die Verstöße nicht geahndet werden, endet am 31. Dezember 2022.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etwa für den Ausflug nach Straßburg oder die traditionelle Shoppingtour am Dreikönigstag sollte im Vorfeld die sogenannte Crit’Air-Vignette beim französischen Umweltministerium bestellt werden, informiert der Verkehrsclub. Inklusive Versand kostet die Plakette nur 4,51 Euro – wenn man sie auf der offiziellen Internetseite bestellt. Wer über eine Suchmaschine jedoch auf die Seiten anderer Anbieter geleitet wird, hat deutlich höhere Kosten. Der ADAC Nordbaden rät daher zur Vorsicht. Die offizielle Webseite lautet https://www.certificat-air.gouv.fr/.

Französische Umweltplakette: Bestellung geht auch auf Deutsch

Die Bestellung ist dort in deutscher Sprache möglich, der Versand erfolgt innerhalb von zwei bis drei Wochen per Post. Nach der Bestellung hat man jedoch die Möglichkeit, die Bestellbestätigung, die meist am nächsten Vormittag per E-Mail zugestellt wird, farbig ausgedruckt hinter der Windschutzscheibe anzubringen, bis die tatsächliche Plakette geliefert wird. Das reicht laut ADAC aus.



Alle Informationen zum Thema sowie der Link zur offiziellen Seite des französischen Umweltministeriums sind auf der Webseite des ADAC veröffentlicht.