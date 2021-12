Friedrich Bergus war ein Erfinder mit Schattenseiten

Mannheim ist Hort zahlreicher Erfindungen und Innovationen, doch Nobelpreisträger mit direktem Bezug zur Quadratestadt bleiben rar. Der einzige ist, wie Mannheims Stadthistoriker Ulrich Nieß bestätigt, Friedrich Bergius. Bei der Firma Th. Goldschmidt im Rheinauhafen arbeitet dieser an der Kohleverflüssigung und erhält dafür 1931 den Chemie-Nobelpreis. Doch Stolz und Freude Mannheims über diesen 90. Jahrestag sind begrenzt: Denn Bergius stellt seine Arbeit in den Dienst des Nationalsozialismus.

1884 bei Breslau als Sohn eines Chemiefabrikanten geboren, studiert auch er zu Beginn des 20. Jahrhunderts Chemie an den Universitäten Breslau und Leipzig, wo er mit einer Arbeit über Schwefelsäure promoviert. In Karlsruhe erweitert er bei Fritz Haber, dem „Vater“ der Stickstoffgewinnung, seine Kenntnisse in Sachen Hochdruckreaktionen. 1912, mit 28, wird er Dozent der Technischen Hochschule Hannover.

In frühen Jahren erfolgreich

Gedenken an Bergius in Mannheim und darüber hinaus Ein Jahr nach dem Tode von Bergius wurde 1950 in Hamburg nach ihm eine Straße benannt, in Berlin eine Realschule. Schulen mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt und Straßen in ganz Deutschland folgten. Am 21. März 1975 erhält im Mannheimer Rheinauhafen eine kleine Parallelstraße zur Rhenaniastraße den Namen Bergiusstraße. Anlieger sind unter anderem zwei Wassersport treibende Vereine (Ruderer und Kanuten) sowie ein Schrottplatz. Erst in den letzten Jahren wird die kritikwürdige politische Dimension des Wirkens von Bergius wissenschaftlich und politisch thematisiert. Der Hamburger Senat unter Leitung des Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) gab eine wissenschaftliche Untersuchung zur NS-Belastung von Straßennamen in der Hansestadt in Auftrag. Im Abschlussbericht vom 30. November 2017 heißt es: „Dass Bergius sich gegenüber den Nationalsozialisten distanziert verhielt, lässt sich nicht halten.“ Auch die Stadt Mannheim hat ihre Bergiusstraße im Rahmen der Überprüfung historisch belasteter Straßennamen untersucht, eine Umbenennung aber auf Grund der überragenden naturwissenschaftlichen Bedeutung von Bergius verworfen. Auf der Mannheimer Meile der Innovationen ist eine Platte für Bergius vorgesehen, aber noch nicht verlegt, weil dafür ein Sponsor fehlt. In Heidelberg steht die Bergius-Villa im Stadtteil Neuenheim in der Albert-Ueberle-Straße 3-5. Nach dem Verkauf durch Bergius hatte sie viele Besitzer: so die US-Besatzungsmacht, die Bundespost, aktuell das Land für seine Universität. -tin

1913 – da ist er gerade mal 29 – meldet Bergius das Patent für seine bahnbrechende Entwicklung an: die Kohleverflüssigung, sehr vereinfacht ausgedrückt: Gewinnung von Benzin aus Kohle. Er gibt seine Lehrtätigkeit auf und tritt in das Essener Chemieunternehmen Th. Goldschmidt ein. In dessen Werk in Mannheim-Rheinau baut er eine Versuchsstation zur industriellen Umsetzung der Kohleverflüssigung. Das Kriegsende 1918 und die Inflation 1923 hemmen das finanziell aufwendige Projekt.

Bergius verkauft sein Patent für eine Million Reichsmark an die BASF; diese beginnt in ihren Leuna-Werken mit der industriellen Umwandlung von Kohle in Benzin.

Mit dem Erlös seines Patents erwirbt Bergius in Heidelberg in der Nähe des Philosophenweges zwei Jugendstilvillen und baut sie im Stil der Neuen Sachlichkeit um. Es entsteht ein Komplex aus 36 Zimmern, Aufzug, aufschiebbarem Glasdach, Schwimmbad und Chauffeurswohnung, der im Juli 1929 mit 143 Gästen eingeweiht wird. Hier hält Bergius mit seiner Frau Hof. Die Villa wird Treffpunkt von Künstlern, Schriftstellern und Politikern.

Beruflich wendet sich Bergius nun einer anderen Innovation zu, von ihm ebenfalls bereits in jungen Jahren begonnen: der Umwandlung von Holz in Zucker. 1925 errichtet er in Mannheim-Rheinau die erste Anlage zu dieser „Holzverzuckerung“. Dabei gelingt es, aus 100 Kilogramm Holz bis zu 78 Kilogramm Trockenzucker zu gewinnen.

Doch die Weltwirtschaftskrise von 1929 macht auch dieses Projekt zunichte. Bergius muss sein Privatvermögen einbringen und ist daher bald pleite. Ein Gerichtsvollzieher pfändet sogar das Preisgeld, das er für die höchste Ehrung erhält, die in der Welt der Wissenschaft erreichbar ist: den Nobelpreis.

Selbstkritik in Nobelpreis-Rede

1931 erhält Bergius diese Auszeichnung in der Kategorie Chemie – je zur Hälfte mit Carl Bosch. In seiner Dankesrede beim Bankett in Stockholm am 10. Dezember bekennt er selbstkritisch über seinen gescheiterten Wechsel von der Lehre in die Industrie: „Ich selbst muss vor mir gestehen, dass ich den Zielen meiner Jugend untreu geworden bin. Das Haus, in dem ich meine erste Ausbildung als Chemiker erhielt, das Laboratorium der Universität Breslau, trug in seiner Eingangshalle den Wahlspruch ,Suche die Wahrheit und frage nicht, was sie nützt‘. Ich bin dieser Lehre nur wenige Jahre gefolgt. Und nachdem ich diesen Verrat an der reinen Wissenschaft einmal begangen hatte, war eine Umkehr unmöglich.“ Dennoch ist der Nobelpreis nicht die einzige Ehrung: Bergius wird Ehrendoktor in Heidelberg, Hannover und Harvard.

Dieses Renommee bringt er ab 1933 in den Nationalsozialismus ein. Ob er Mitglied der NSDAP wird, ist unter Historikern zwar umstritten. Unstrittig ist jedoch, dass er sich von Anfang an auf Seiten des neuen Regimes positioniert. Vor der Volksabstimmung vom 19. August 1934 über die Frage, ob Hitler als Reichskanzler auch Reichspräsident werden, also die gesamte Macht in seiner Person konzentrieren soll, wirbt Bergius öffentlich für die „einheitliche starke Führung durch einen Mann, an den jeder glaubt: Adolf Hitler“.

Der Grund ist klar: Der klamme Erfinder ist ein ökonomischer Profiteur des Dritten Reiches. Denn für das NS-Regime ist seine Erfindung hoch interessant. Den von Anfang an geplanten Krieg im Sinn, strebt es eine Autarkie vor allem bei Rohstoffen an. Bereits 1934 wird die Hydrolyse-Anlage in Mannheim-Rheinau mit zwei Millionen Reichsmark ausgebaut. „Die Gewinnung von Benzin aus Kohle – heute ein gewaltiger Industriezweig, ohne den wir den Krieg nicht führen könnten“, jubelt die NS-Zeitung „Das Reich“ 1944.

Das Holzverzuckerungsverfahren von Bergius wiederum wird unter dem Schlagwort „Nahrung aus Holz“ in den ersten Vierjahresplan der NS–Regierung aufgenommen. Im April 1934 erhält der Vierjahresplan-Beauftragte Hermann Göring von Bergius eine Marzipantorte, die mit Holzzucker hergestellt ist.

In Heidelberg stellt ihm das Regime ein Laboratorium zur Verfügung, in dem er sich der Perfektionierung der Holzhydrolyse widmen kann. Die „Hamburger Allgemeine Zeitung“ beschreibt sein Wirken treffend, als sie ihn nach dem Kriege als einen Mann bezeichnet, „der zu den engsten Mitarbeitern von Görings Wirtschaftstrust zählte und während des Krieges mit eigenen Stäben und Sonderzügen durch das besetzte Europa gereist war.“

Spitzel für Heydrich-Behörde

Doch Bergius ist noch mehr. Als einer von sechs bekannten Forschern stellt er sich in den Dienst des SS-Reichssicherheitshauptamtes, der von Reinhard Heydrich geleiteten Terrorbehörde. Ziel: ausländische Wissenschaftler ausspionieren.

Seinen Lebensmittelpunkt hat Bergius damals bereits in der Reichshauptstadt. Als seine Berliner Wohnung bei einem Bombenangriff zerstört wird, zieht er im September 1944 nach Österreich, das seit 1938 zum Deutschen Reich gehört. Mit großem Gefolge logiert er im Hotel „Esplanade“ in Bad Gastein.

Nach der Wiederherstellung der österreichischen Republik nimmt Bergius Ende 1945 deren Staatsbürgerschaft an. Aus einem Profiteur des NS-Systems wird der Bürger eines Staates, das sich als erstes Opfer Hitlerscher Aggression versteht.

Die neue demokratische Regierung des unter Hunger leidenden Landes lässt sich für die Vision von „Schnitzeln aus Holz“ einnehmen, erteilt Bergius hierzu den Auftrag. Im November 1946 gründet dieser die „Dr. Friedrich Bergius Fabrikationsgesellschaft mbH“, die bald 40 Mitarbeiter an drei Standorten beschäftigt. Viele von ihnen werden jedoch in den Monaten darauf wegen ihrer NS-Vergangenheit verhaftet. Wiener Zeitungen höhnen: „Professor Bergius und sein Nazi-Stab“.

Letzte Station Argentinien

Im Frühjahr 1947 verlässt Bergius Österreich und wird zunächst Berater für chemische Industrie im Spanien des faschistischen Diktators Franco. Im Herbst 1947 zieht er nach Buenos Aires, wo er im gleichen Metier die Regierung des Präsidenten Juan Domingo Peron berät. Dieser ist ein Bewunderer Hitlers, den er als „Leitstern“ rühmt. Viele Nazis finden nach 1945 im Argentinien Perons Unterschlupf. Den Weg für Bergius hierher ebnet die Bekanntschaft seiner Frau mit der legendären Präsidenten-Gattin Evita Peron.

Doch Bergius kann das Leben in Südamerika nicht lange genießen: Im März 1949 stirbt er in Buenos Aires im Alter von nur 64 Jahren. Auf dem „Deutschen Friedhof“ im Stadtteil Chacarita wird er beigesetzt.

Die von ihm entwickelte Gewinnung von Benzin aus Kohle hat nach 1945 keine große Chance, und das bis heute. Gegenüber Erdöl ist sie finanziell einfach nicht konkurrenzfähig. Und in Zukunft? Kohle, Benzin – wenn‘s nach der Politik geht: Auslaufmodelle der Geschichte.