Führungen durch den Schlossgarten Schwetzingen

Schwetzingen. Eine klassische Gartenführung durch den Schlossgarten Schwetzingen gibt es am Samstag, 19. Juni, um 14 Uhr. Sie trägt den Titel „Von der Lust am Wandeln“. Die Führung leitet zu einer Auswahl besonderer Sehenswürdigkeiten im riesigen Areal des Schlossgartens. Preis: Erwachsene 10 Euro (ermäßigt 5 Euro). Am Sonntag, 20. Juni, um 14 Uhr steht die Schlossgartenführung „Schön wie ein Gemälde – Ruinen im Landschaftsgarten“ auf dem Programm. Die beherrschte Natur, geordnet in geometrischen Formen – das war das Schönheitsideal der Gärten in Barock und Rokoko. Dagegen erscheint der englische Landschaftsgarten wie ungekünstelte Natur. Weit gefehlt, auch hier wurde nach Plan gestaltet. Sogar künstliche Ruinen wurden gebaut, wie das Wasserkastell und der Merkurtempel. Sie sollten wirken, als sei die Zeit am Werk gewesen – und „Empfindungen des Herzens“ auslösen. Preis: Erwachsene 12 Euro (ermäßigt 6 Euro, Familien 30 Euro). Zu beiden Führungen ist eine Anmeldung erforderlich unter der Nummer 06221/65 88 80.

