Sandhausen/Köln. Geduld war gefragt bei den Fans von Rúrik Gíslason. In der zweiten Sendung der neuen Staffel von „Let’s dance“ (RTL/TVNOW) am Freitagabend trat der Ex-Fußballprofi zum Schluss auf. Dank der Wildcard aus der Kennenlern-Show (wir berichteten) konnte er nämlich nicht rausgewählt werden.

Das wäre er sicherlich auch nicht: Denn zu Marc Anthonys „Vivir mi vida“ zeigte der 33-jährige Isländer, der bis vergangenes Jahr beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen in der Kurpfalz kickte, eine tolle Salsa mit vorzüglicher Beinarbeit. „Heißer Typ, heißer Tanz“, leitete Moderator Daniel Hartwich ein. Mit seiner feurigen Partnerin Renata Lusin (33) überzeugte er die Jury. Das Duo erhielt von Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi dreimal acht Punkte, also insgesamt 24 und damit die meisten Zähler des Abends. Kurz gesagt: Dieser Mann ist fürs Tanzen anscheinend geboren. Moderatorin Victoria Swarovski lobte anschließend auch die „schönen Tanzbeine, also Fußballerbeine“.

Überhaupt gab es für sexy Rúrik Gíslason – im tief ausgeschnittenen ärmellosen Oberteil - eine Menge Lob und Schwärmerei. Trainerin Renata Lusin verriet im Einspielfilm, dass sie wegen ihres Tanzpartners sehr beneidet würde von den Mädels. Sie würdigte: „Rúrik ist sehr hübsch, aber er benimmt sich nicht so.“ Sie forderte ihren Schützling in der Trainingswoche ordentlich und stellte fest, dass der Ex-Profisportler eine verkürzte Muskulatur im Becken- und Beinbereich hat. Auch die rhythmische Hüftbewegung, die es für die Salsa braucht, war nicht ganz so rund. Das kritisierte anschließend auch die Jury. Joachim Llambi: „Es war teilweise zu hart. Salsa braucht mehr runde Bewegungen, mehr Körpergefühl.“ Für das Rhythmusgefühl, die Schrittfolgen sowie die Charakteristik für den Latinotanz erhielten beide jedoch Zuspruch.

Doch wer kann „Schnuckel Rúrik“ (Moderator Daniel Hartwich) kleine Fehler schon übel nehmen? Selbst Gíslasons Aussage, die Salsa käme aus Kolumbien („sagt Google“), ließ Juror Jorge González nicht von seiner sichtlichen Begeisterung für das Männermodel abbringen, er stellte aber richtig: „Die Salsa kommt aus Kuba“, González’s Heimat.

Eines steht fest: Es ist eine Freude, Rúrik Gíslason beim Tanzen zuzusehen. Er ist ein Beweis, dass nicht jeder Fußballer ein Bewegungslegastheniker ist, was diesen Sport angeht. Das hat übrigens 2015 schon Hans Sarpei bewiesen, der damals mit Kathrin Metzinger „Let’s dance“ gewonnen hat.

In der nächsten Sendung am Freitag (20.15 Uhr, RTL/TVNOW) hat Rúrik Gíslason kein Freiticket, doch das wird ihn sicher nicht daran hindern, weiter bei Jury und Publikum zu punkten. „Es macht so viel Spaß“, gesteht der sympathische Isländer. Und das spürt der Fernsehzuschauer.