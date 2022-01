Hirschberger Winterlinde glänzt durch ihre Krone

Hirschberg. Im Kommunalwald von Hirschberg befindet sich ein besonderer Baum, den das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises heute vorstellt: eine Winterlinde (Tilia cordata), die als Naturdenkmal ausgewiesen und damit besonders geschützt ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wirklich ein ganz besonderer Baum: Blick in die Krone der beeindruckenden Hirschberger Linde. © Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Die Linde gehört zu den Baumarten, die in unseren Wäldern eher selten zu finden sind. Meist wächst sie im Schatten von Eichen und Buchen und kommt nur schwer durch deren Kronendach ans Sonnenlicht. Deshalb ist die Hirschberger Linde mit ihren 33 Metern Höhe und ihrer ausladenden Krone eine wirkliche Besonderheit. Die gewaltigen, starken Äste ragen in alle Himmelsrichtungen und halten alle in der Nähe wachsenden Bäume in Schach.

Bestes Schnittzholz

Revierförster Walter Pfefferle kennt die etwa 220 Jahre alte Linde schon lange und freut sich besonders über die Baumhöhlen, in denen verschiedene Spechte und weitere Arten eine Heimat finden. Außerdem setzen die Forstleute im Hinblick auf den Klimawandel Hoffnungen in die Baumart Linde. „Wir wissen, dass sie mit Trockenheit vergleichsweise gut zurechtkommt. Daher fördern wir die Winterlinde überall da, wo sie schon wächst und pflanzen sie auch verstärkt an“, so Pfefferle. Die vielen Verdickungen am Stamm, die Maserknollen genannt werden, stammen von immer wieder austreibenden Knospen in der Rinde und sind bei alten Linden häufig zu beobachten.

Das Holz der Linde gilt als das beste heimische Schnittzholz, da es weich ist und nicht splittert. Es wird auch als „Heiligenholz“ bezeichnet, da viele Krippenfiguren, Wand- und Altarfiguren in Kirchen daraus geschnitzt sind. Die Winterlinde, auch „Herzblättrige Linde“ oder „Herzblattlinde“ genannt, war früher ein beliebter Treffpunkt inmitten eines Ortes für die Bevölkerung und auch die Verliebten. Ein Treffen unter dem Baum gab dem Glauben nach Kraft und Stärke. Es lohnt sich bei einem schönen Spaziergang durch den Hirschberger Wald diese Linde zu entdecken und zu bestaunen. Sie ist zu finden im Distrikt „Kanzelberg“ zwischen Leutershausen und Heiligkreuz, in der Nähe des Pavillonwegs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Da die Linde recht versteckt im Wald liegt, ist sie nur über die Geo-Koordinaten 49°30'9.5''N 8°41'12.3''E zu finden.

Kreisforstamt: Besondere Bäume im Rhein-Neckar-Kreis Im neuen Jahr widmet sich die Öffentlichkeitsarbeit des Kreisforstamtes ganz besonderen Bäumen , die in den Wäldern des Rhein-Neckar-Kreises wachsen.

, die in den Wäldern des Rhein-Neckar-Kreises wachsen. „Besonders“ ist dabei alles, was eher selten im Wald zu finden ist oder eine große Bedeutung für einzelne Tier- und Pflanzenarten hat.

hat. „Unsere Försterinnen und Förster haben wirklich tolle und interessante Bäume ausgesucht, die sie selbst schon teilweise über viele Jahrzehnte kennen und hegen und pflegen “ berichtet Anna Haas, Leiterin des Referats Wald und Gesellschaft am Kreisforstamt.

“ berichtet Anna Haas, Leiterin des Referats Wald und Gesellschaft am Kreisforstamt. Mit dabei sind einige besonders alte Bäume, seltene Baumarten, skurril gewachsene Stämme und sogar abgestorbene, aber keineswegs tote Bäume. Ortsangaben nur teilweise veröffentlicht Zu einigen Bäumen wird auch eine Ortsangabe veröffentlicht, damit die Besonderheiten beim nächsten Waldspaziergang selbst entdeckt werden können.

veröffentlicht, damit die Besonderheiten beim nächsten Waldspaziergang selbst entdeckt werden können. „Wir bitten allerdings um Verständnis, dass wir nicht bei allen Bäumen dazu schreiben können, wo sie zu finden sind“, teilt Haas mit. „Manche Bäume beherbergen störungsempfindliche Arten , die wir auf keinen Fall mit der Aktion beeinträchtigen möchten.“

, die wir auf keinen Fall mit der Aktion beeinträchtigen möchten.“ Einige Bäume sind auch nicht mehr stabil, sodass man sich beim Bewundern der Besonderheiten eventuell in Gefahr begeben würde. Die Serie soll vor allem die besonderen Schönheiten und die Vielfalt der heimischen Wälder sichtbar machen und dazu anregen, den Wald und seine Besonderheiten auf eigene Faust zu entdecken. Denn Interessantes gibt es in jedem Wald zu finden.