Holiday Park lädt in Winter-Wunderwelt ein

Haßloch. In diesem Winter lädt der Holiday Park im pfälzischen Haßloch seine Gäste in eine magische Winter-Wunderwelt ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Erstmalig haben bei der großen Winteröffnung neben der wetterunabhängigen Erlebniswelt "Holiday Indoor" auch das Majaland und der Free Fall Tower geöffnet. Die Winteröffnung findet vom Samstag, 13. November, bis zum Sonntag, 3. April 2022, statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach sechs erfolgreichen "Halloween Fright Nights" startet der Holiday Park nun ab November in die nächste Jahreszeit. Bereits ab dem zweiten Novemberwochenende beginnt im Holiday Park mit "Holiday Park Winter" die Wintersaison. "Nach der erfolgreichen Premiere der Wintersaison im Winter 2019 haben wir uns dazu entschieden die Winteröffnung auch auf das Majaland und den Free Fall Tower auszuweiten", erläutert Bernd Beitz, Director Germany der Plopsa Gruppe. Ziel sei es den Holiday Park zu einem Ganzjahresausflugsziel zu entwickeln.

Der freie Fall

Für Adrenalin-Fans hat in diesem Winter auch der 70 Meter hohe Free Fall Tower geöffnet. Bei schlechtem Wetter bietet die beheizte Indoor-Erlebniswelt "Holiday Indoor" unbegrenzten Spaß für Groß und Klein. Im liebevoll gestalteten Indoor-Bereich begegnen die Besucher den TV-Helden des Parks und erleben spannende Fahrgeschäfte wie die Indoor-Familienachterbahn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für den Besuch während der Wintersaison gibt es im Außenbereich keine Einschränkungen mehr. Es wird kein Test und auch kein Mund-Nasen-Schutz mehr benötigt. Nur für die Indoorbereiche (Holiday Indoor, Restaurant Maja Burger, Spielhallen) ist ein 3G-Nachweis und eine Maske notwendig. Aufgrund der gesetzlichen Auflagen kann es zu Wartezeiten beim Betreten der Indoorbereiche kommen. Wie bereits in der Sommersaison müssen die Tickets vorab online reserviert werden, um die maximale Besucherzahl zu kontrollieren. Die Reservierung erfolgt über www.holidaypark.de

Winter Magic - der Weihnachtsmann kommt

Ab dem 04. Dezember startet der Holiday Park mit "Winter Magic" auch in die Weihnachtszeit. Unzählige echte Weihnachtsbäume verwandeln den Holiday Park in eine winterliche Wunderwelt. Der Weihnachtsmann lässt Kinderaugen strahlen und nimmt Weihnachtswünsche in Empfang. Ein gemeinsames Foto erinnert an diesen unvergesslichen Moment. Von der traditionsreichen Schokoladenmanufaktur Wawi erhalten die Kinder auch gleich ein kleines vorweihnachtliches Geschenk.