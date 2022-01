Hühner mit Warnweste auf der Straße unterwegs

Haßloch. Ausgebüxte Hühner, die auf der Landesstraße 529 (Holidayparkstraße, Höhe Aumühle) bei Haßloch unterwegs waren, hat eine Autofahrerin am Mittwochmittag bei der Polizei gemeldet - eigentlich nichts Ungewöhnliches, so die Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Huhn mit maßgeschneiderter Weste trifft auch die Polizei nicht täglich. © Polizeiinspektion Haßloch

Ins Zweifeln kamen die Beamten, weil die Hühner laut der Anruferin mit Warnwesten bekleidet seien. Ein Hahn und fünf Hühner der Gattung Gallus gallus domesticus stellte die Streife an der Landstraße schließlich fest. Zwei der Hühner trugen tatsächlich reflektierende Westen - maßgeschneidert wie es aussah. Diese, so die Besitzerin, dienten aber nicht der Sicherheit für gelegentliche Ausflüge in den Straßenverkehr, sondern vielmehr schützten sie die Hühner beim Tretakt, bei dem der Hahn etwas zu forsch agiere.