James Bond Nights mit Freddy Wonder Combo – und Bond-Bösewicht Götz Otto

Heidelberg. Für James Bond Fans wird der September zum Jahres-Highlight. Ende des Monats soll nach mehrmaliger Verschiebung das 25. Bond-Abenteuer endlich in die Kinos kommen. Ein solcher Fan ist laut Mitteilung der Schlossgastronomie Heidelberg auch Spitzenkoch Martin Scharff, der es sich nicht nehmen lässt, selbst das Heidelberger Schloss an zwei Wochenenden im Oktober in 007-Fieber zu versetzen. Pünktlich zum Kinostart wandelt sich der Königssaal zur musikalisch-kulinarischen Film-Kulisse und der historische Fasskeller zum mondänen Casino Royale.

Im Schlosshof werden Jaguar und Landrover die neuesten Modelle aus den letzten Bond-Filmen vorfahren. Und zur Premiere am 8. Oktober wird der deutsche Schauspieler Götz Otto, einst Widersacher von Bond-Darsteller Pierce Brosnan in „Der Morgen stirbt nie“, zu Gast sein, teilt die Agentur mit.

Die insgesamt fünf exklusiven Abende moderiert Deutschlands James Bond Kenner Nr. 1: Danny Morgenstern, der Wissenswertes ebenso wie Insidernews von den Drehs erzählen wird. Zur Premiere wird er nicht nur den Stargast interviewen, sondern auch die Heidelbergerin Simone Bechtel, die 1995 im Film „Golden Eye“ als Schauspielerin mitwirken durfte. Doch die wirklichen Hauptrollen spielen die Musiker der Freddy Wonder Combo, die die besten James Bond Filmsongs aller Zeiten präsentieren.

Eine Schlüsselrolle spielt auch das einzigartige 4-Gänge-Menü von Martin Scharff, der sich von vier verschiedenen Bond-Spielorten und Bond-Darstellern hat inspirieren lassen. Anschließend heißt es im Casino Royale: „Nicht gerührt, sondern geschüttelt“. Mit dem berühmten Vodka-Martini à la James Bond in der Hand können die Gäste ihr Glück bei Roulette, Poker oder Black Jack herausfordern. Aber Geld verliert hier niemand – höchstens die Geduld.

Die Termine sind 8. und 9. Oktober sowie 15. bis 17. Oktober (freitags und samstags 18.30 bis 23 Uhr, sonntags 17.30 bis 22 Uhr).

Weitere Informationen: www.heidelberger-schloss-gastronomie.de