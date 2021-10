Wer heutzutage an Luftschiffe denkt, dem kommt vor allem der Name Zeppelin in den Sinn. Der Graf vom Bodensee ist Synonym schlechthin für Verkehrsmittel mit dem zigarrenförmigen Ballon. Sein größter Konkurrent dagegen, Johann Schütte, der vor und während des Ersten Weltkriegs südlich von Mannheim wirkt, ist weitgehend vergessen. Neuere Untersuchungen zeigen: Zumindest zu Stolz auf den

...