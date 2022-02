Riesendouglasie: Höchster Baum des Odenwalds steht in Eberbach

Eberbach. Völlig unscheinbar in Mitten einer Baumgruppe steht er im Eberbacher Stadtwald: der höchste Baum im Odenwald. Bei dem Riesen mit einer stattlichen Höhe von 64,77 Meter handelt es sich um eine Douglasie, die dort vor etwa 120 Jahren im Rahmen eines Eignungsversuchs gepflanzt wurde. Zum Vergleich: ein Hochhaus mit 20 Stockwerken hat in etwa die gleiche Höhe. In Deutschland belegt sie damit Platz zwei auf der Liste der höchsten Bäume und muss sich nur knapp einer Douglasie aus dem Freiburger Stadtwald geschlagen geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blick in die Krone der Riesendouglasie in Eberbach © Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Baumart wird etwa seit dem 20. Jahrhundert in den deutschen Wäldern gepflanzt. Was zu dieser Zeit als Experiment galt, hat sich aus heutiger Sicht bewährt. Mittlerweile ist der Anteil der Douglasie in den deutschen Wäldern laut der dritten Bundeswaldinventur auf zwei Prozent angestiegen – das entspricht im waldreichen Deutschland einer Fläche von zirka 218.000 Hektar.

Kreisforstamt: Besondere Bäume im Rhein-Neckar-Kreis Im neuen Jahr widmet sich die Öffentlichkeitsarbeit des Kreisforstamtes ganz besonderen Bäumen , die in den Wäldern des Rhein-Neckar-Kreises wachsen.

, die in den Wäldern des Rhein-Neckar-Kreises wachsen. „Besonders“ ist dabei alles, was eher selten im Wald zu finden ist oder eine große Bedeutung für einzelne Tier- und Pflanzenarten hat.

hat. „Unsere Försterinnen und Förster haben wirklich tolle und interessante Bäume ausgesucht, die sie selbst schon teilweise über viele Jahrzehnte kennen und hegen und pflegen “ berichtet Anna Haas, Leiterin des Referats Wald und Gesellschaft am Kreisforstamt.

“ berichtet Anna Haas, Leiterin des Referats Wald und Gesellschaft am Kreisforstamt. Mit dabei sind einige besonders alte Bäume, seltene Baumarten, skurril gewachsene Stämme und sogar abgestorbene, aber keineswegs tote Bäume. Ortsangaben nur teilweise veröffentlicht Zu einigen Bäumen wird auch eine Ortsangabe veröffentlicht, damit die Besonderheiten beim nächsten Waldspaziergang selbst entdeckt werden können.

veröffentlicht, damit die Besonderheiten beim nächsten Waldspaziergang selbst entdeckt werden können. „Wir bitten allerdings um Verständnis, dass wir nicht bei allen Bäumen dazu schreiben können, wo sie zu finden sind“, teilt Haas mit. „Manche Bäume beherbergen störungsempfindliche Arten , die wir auf keinen Fall mit der Aktion beeinträchtigen möchten.“

, die wir auf keinen Fall mit der Aktion beeinträchtigen möchten.“ Einige Bäume sind auch nicht mehr stabil, sodass man sich beim Bewundern der Besonderheiten eventuell in Gefahr begeben würde. Die Serie soll vor allem die besonderen Schönheiten und die Vielfalt der heimischen Wälder sichtbar machen und dazu anregen, den Wald und seine Besonderheiten auf eigene Faust zu entdecken. Denn Interessantes gibt es in jedem Wald zu finden.

Übersteht trockene Phasen

Aus waldbaulicher Sicht können sich Waldbesitzer und Förster darüber freuen, denn die Douglasie übersteht trockenere Phasen, wie sie in Zeiten des Klimawandels häufiger auftreten, besser als beispielsweise die Fichte. Auf dem Holzmarkt wird sie besonders für ihre Dauerhaftigkeit geschätzt und erfährt aktuell eine hohe Nachfrage.

„Wir sind natürlich stolz, so einen besonderen Baum bei uns im Stadtwald zu haben“, berichtet der zuständige Förster Hubert Richter. „Wir gehen davon aus, dass der Baum so gut wachsen konnte, weil er durch seinen Standort besonders gut mit Wasser versorgt wird. Außerdem steht und stand die Douglasie immer sehr eng an den anderen Artgenossen dran, da schieben sie sich im Kampf ums Licht immer weiter nach oben“, weiß der Förster.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer den als Naturdenkmal ausgewiesenen Baumriesen gerne mit eigenen Augen bestaunen möchte, kann den genauen Standpunkt im Internet herausfinden oder findet über die UTM-Koordinaten 49°28'43.8"N 8°58'57.1"E den Weg dorthin. Ein Hinweisschild vor Ort hilft beim Auffinden.