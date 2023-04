Wenn das Stresslevel überläuft - so finden Sie Hilfe

Die Psychologinnen Gabriela Küchler und Kira Borgdorf arbeiten und promovieren gemeinsam in einem Forschungsprojekt zu Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter, welches als Kooperation zwischen der Universität Heidelberg und dem Universitätsklinikum Heidelberg durchgeführt wird. Wer gut gewappnet durch schwere Zeiten gehen möchte, der rüstet sich am besten mit psychologischen Strategien, die nachhaltig einen gelasseneren Umgang mit Herausforderungen im Alltag ermöglichen. Während der Grundstein für den Umgang mit Stress und zwischenmenschlichen Situationen schon früh im Leben gelegt wird, zeigt aktuelle Forschung, dass auch bis ins hohe Erwachsenenalter neue Strategien in diesen Bereichen erlernt werden können. Und genau darum geht es in dem Projekt, über dessen Auftakt diese Zeitung unter dem Titel „Gelassener im Alltag werden – hier kann es jeder lernen“ berichtet hat.

Frau Küchler, subjektiv gewinne ich den Eindruck, dass Menschen bedingt durch die Krisen, die sie umgeben – sei es persönlich, national oder weltweit – immer schlechter mit sich und dem Leben umgehen können. Täuscht der Eindruck?

Gabriela Küchler: Anhand der Erkenntnisse, die wir aus aktueller Forschung und den Statistiken von Krankenkassen kennen, scheint Ihr Eindruck richtig zu sein, dass viele Menschen stark gestresst oder sogar überlastet sind. Natürlich lässt sich dies nicht auf alle Menschen pauschalisieren, aber über die Gesamtbevölkerung hinweg zeigt sich, dass die Herausforderungen der zurückliegenden Jahre auch psychische Folgen haben. So wird beispielsweise ein Anstieg an psychischen Krankheiten und damit verbundenen Krankheitstagen berichtet, ein Anstieg an Alkohol- und Drogenkonsum und auch an häuslicher Gewalt. Selbst Personen, die in den letzten Jahren nicht diese extremen Folgen der Krisen erleben, erleben einen Anstieg an Stressempfinden, vermindertem Wohlbefinden und haben mehr Zukunftsängste.

Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

Gabriela Küchler: Im Prinzip entsteht Stress und psychische Belastung bei Menschen schon immer auf die gleiche Art und Weise: Wenn es eine Herausforderung gibt, bei der wir das subjektive Gefühl haben, dass wir sie nicht bewältigen können. Natürlich sind Herausforderungen und Krisen ein Bestandteil des Lebens und können unsere emotionalen Kapazitäten sowie unsere Resilienz, das heißt psychische Widerstandsfähigkeit, strapazieren. In der Regel bewältigen wir Herausforderungen erfolgreich und haben danach auch wieder Erholungsphasen. Was jedoch in den zurückliegenden Jahren (mit der Pandemie) geschah, waren gehäuft globale und nationale Herausforderungen, die zu unseren persönlichen Herausforderungen hinzukamen. Dadurch stellte sich bei vielen Menschen allgemeine Überforderung ein und Erholungsphasen blieben aus.

Könnten Sie das vereinfachter darstellen?

Gabriela Küchler: Bildlich kann man es sich so vorstellen: Stress sammelt sich wie Wasser in einem Glas an. Wenn viel Wasser innerhalb eines kurzen Zeitraumes nachgeschüttet wird, ohne genügend Zeit zum Abtrinken zu haben, läuft das Glas über. Was heißt das nun? Wenn wir mit vielen Herausforderungen zur selben Zeit konfrontiert sind, können wir diese möglicherweise nicht bewältigen, bevor die nächste Schwierigkeit uns herausfordert. Wir haben uns noch nicht ausreichend erholt, bevor schon der nächste Stressor über uns hereinbricht. Wichtig ist: Menschen sind unterschiedlich resilient, das heißt, dass manche Menschen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress haben als andere oder sich schneller erholen. Die Forschung legt uns allerdings eine gute Nachricht nahe: Menschen können ihr Leben lang lernen, ihre Resilienz zu stärken.

Inwieweit spielt hier die Pandemie mit ihren Einschränkungen hinein?

Gabriela Küchler: Nun, da die Infektionszahlen dauerhaft auf einem niedrigen Niveau sind und die meisten Einschränkungen fallen gelassen wurden, erscheint das Thema der Pandemie für viele Menschen der Vergangenheit anzugehören. Jedoch ist es wie mit allen Krisen in der Menschheitsgeschichte: Wir leben mit ihren Folgen. Manche Menschen sind durch unmittelbare gesundheitliche, finanzielle oder psychische Folgen wie der Verlust von Angehörigen mehr betroffen, während andere indirekt durch Aspekte wie soziale Isolation oder innere Unsicherheit psychisch stark belastet aus diesen Krisen hervorgegangen sind.

Anfang des Jahres haben wir uns schon über mal Ihr Forschungsprojekt unterhalten: Es ging darum, Menschen ab 18 bis über 80 Jahre mit einem sozial-emotionalen Training mehr Gelassenheit im Alltag zu geben, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Wie lief dieses Projekt an und welche Erfahrungen konnten Sie hier sammeln?

Kira Borgdorf: Ja, das haben Sie richtig zusammengefasst. Konkret ging es bei dem Training „Gelassener durchs Leben“ darum, insbesondere jüngere (18 bis 35 Jahre) und ältere (ab 55 plus Jahre) Erwachsene dabei zu unterstützen, einen gelasseneren Umgang mit alltäglichen Stressoren und in herausfordernden sozialen Situationen zu finden. Solche Situationen kennen wir alle zu Genüge: Wir alle haben sehr viele Aufgaben, die uns unter Zeitdruck bringen oder teilweise schwer bewältigbar erscheinen. Wir geraten immer wieder in soziale Situationen, in denen es hilfreich sein kann, mehr Gelassenheit zu erlangen; sei es, weil sich jemand an der Kasse im Supermarkt vordrängelt oder weil wir ein schwieriges Gespräch mit Familienangehörigen oder Arbeitskollegen führen müssen. Das Forschungsprojekt fokussiert hier besonders auf eine Veränderung des Umgangs und der eigenen Sichtweise und die Empfindungen von Stress. Wir haben von Januar bis März bereits acht parallele Trainingsgruppen durchführen können und haben sehr gute Erfahrungen gesammelt – auf beiden Seiten. Sowohl die Teilnehmenden als auch die Trainer und Trainerinnen berichten von vielen positiven Erfahrungen, Aha-Erlebnissen und mehr Gelassenheit im Alltag und in sozialen Situationen.

Was waren die häufigsten Stressfaktoren der Teilnehmenden?

Gabriela Küchler: Teilnehmende berichteten über Kommunikationsschwierigkeiten oder Konflikten mit Partnern, Familienangehörigen oder auch mit Kollegen, die immer wieder als herausfordernd in der Lösungsfindung berichtet werden. Unsicherheiten im Umgang mit anderen spielten dabei häufig eine Rolle. Die Gestaltung von respektvollen und fairen Beziehungen, in denen die eigenen Grenzen und die der anderen gewahrt würden, waren wichtige Anliegen der Teilnehmenden.

Sind eher Frauen oder eher Männer gestresster – eher jüngere oder ältere?

Gabriela Küchler: Aktuelle Forschungsbefunde weisen darauf hin, dass Frauen ein höheres Stressempfinden und mehr Ängstlichkeit berichten als Männer. Diese Befunde betrachten wir mittlerweile jedoch kritisch: Frauen sind offener darin, über ihre Probleme zu sprechen und Hilfsangebote aufzusuchen. Dies ist auch stark durch gesellschaftliche Stereotype geprägt: „Ein Mann muss stark sein.“ Dies spiegelt sich auch in Befunden zur Sterblichkeit wieder: Männer sterben häufig früher, was unter anderem durch das Gesundheitsverhalten und die Vernachlässigung von Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen begünstigt wird. Interessanterweise zeigen aktuelle Zahlen der Kaufmännischen Krankenkasse, dass in den letzten Jahren der Anteil an psychisch erkrankten Männern anstieg, während der von Frauen auf demselben Niveau blieb. Dies könnte darauf hindeuten, dass Männer in den letzten Jahren stärker durch Krisen beeinflusst wurden. Oder – und das ist zu hoffen – sich Stereotype aufweichen und Männer mittlerweile offener sind psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. In Bezug auf das Alter lässt sich sagen, dass ältere Erwachsene im Schnitt weniger Stress empfinden. Breiter gefasst entwickelt sich über das Leben hinweg mehr emotionale Stabilität. Trotzdem gibt es auch viele ältere Menschen, die ein hohes Stressempfinden haben und daran arbeiten möchten. Dies zeigt sich erfreulicherweise an unseren älteren Teilnehmenden, die eine hohe Bereitschaft zeigten, dazuzulernen und sich weiterzuentwickeln.

Teilnahme am Projekt und Kontakt Neue Trainings laufen seit 17. April und ab 12. Juni 2023. Rund 100 Plätze für Erwachsene zwischen 18 bis 33 Jahren und älter als 55 Jahre sind noch verfügbar.

Im Training erhalten Teilnehmende für acht Wochen in Kleingruppen Einblicke in wichtige psychologische Inhalte zum Thema Stress und Resilienz (Widerstandsfähigkeit), werden zum Austausch und zur Reflexion angeleitet und können anhand konkreter Übungen das Neugelernte direkt im Alltag umsetzen. Um zu untersuchen, wie in Zukunft noch mehr Personen von dieser Art Training profitieren können, nehmen die Teilnehmenden parallel an einer Studie teil, in welcher sie ihr Verhalten im Alltag berichten. Der erste Durchgang des Trainings fand bereits von Januar bis März 2023 statt.

„Über 90 Prozent unserer Teilnehmenden gaben an, dass sie sehr zufrieden mit dem Training waren und es ihnen viel dabei half, besser mit Stress und zwischenmenschlichen Konflikten oder Unsicherheiten umzugehen“ berichtet Kira Borgdorf, Doktorandin im Projekt.

Interessierte können sich unter arise@psychologie.uni-heidelberg.de oder Telefon 06221/54 81 17 melden. Hier gibt es auch eine Beratung, ob das Training das Richtige für einen wäre.

Weitere Informationen (auch über Kosten) und die Anmeldemöglichkeit gibt es unter: https://s2survey.net/GelassenerDurchsLeben

Wie haben die Teilnehmenden die Trainings angenommen und mit welchen konkreten Resultaten sind sie dort rausgegangen?

Kira Borgdorf: Die Teilnehmenden haben die Trainings sehr gut angenommen. Insgesamt bewerten 98 Prozent der Personen, die bereits teilgenommen haben, die Trainingsqualität als „gut“ (65 Prozent) oder sogar „ausgezeichnet“ (33 Prozent). 84 Prozent würden das Training an Freunde oder Bekannte weiterempfehlen und sogar 79 Prozent würden selbst noch einmal teilnehmen – das ist eine tolle Rückmeldung für uns und für die Trainer! Darüber hinaus haben viele Teilnehmende uns rückgemeldet, dass sie nach der Teilnahme am Training bewusster durch ihren Alltag gingen. Sie berichten über eine geschärfte Wahrnehmung in stressigen Situationen und dass sie dadurch mehr Reaktionsmöglichkeiten für sich entdeckt hätten – Sie hätten gelernt, weniger impulsiv auf Stressauslöser zu reagieren und haben damit einen ganz wichtigen ersten Schritt zu einem gelasseneren Umgang mit Stress geschafft. Gleichzeitig berichten viele auch von einem gelasseneren und verständnisvolleren Umgang mit sich selbst und mit anderen. Sie würden mehr über ihre Gedanken, Gefühle und Verhalten reflektieren und haben erkannt, dass die negativen Gefühle, die Stress verursacht, oft nicht „die eigene Schuld“ seien. Dadurch können sie sich besser distanzieren und einen freundlicheren Umgang mit sich selbst finden. Gleichzeitig berichten die Teilnehmenden, mutiger in neue und bereits bestehende soziale Kontakte zu gehen und vom Training in der Hinsicht profitiert zu haben, dass sie soziale Signale besser wahrnehmen könnten.

Werden die Teilnehmenden weiter beobachtet oder befragt?

Kira Borgdorf: Ja. Um zu evaluieren, ob das Training über die genannten kurzfristigen Effekte hinaus auch eine langanhaltende positive Wirkung hat, laden wir die Teilnehmenden drei und zwölf Monate nach ihrer Teilnahme zu zwei kurzen Online-Befragung ein.

Sie starten in die nächste Runde des Projekts. Kann man da noch mitmachen und wenn ja, wer und wie?

Kira Borgdorf: Ja, unbedingt! Wir sind seit dem 17. April in die neue Trainingsrunde gestartet, die nächste beginnt ab dem 12. Juni. Mitmachen kann jeder und jede, der oder die sich einen gelasseneres Umgang mit alltäglichem Stress und herausfordernden zwischenmenschlichen Situationen wünscht oder sich generell für diese Themen interessiert. Außerdem suchen wir Personen im Alter zwischen 18 bis 35 Jahren oder ab 55 Jahren. Personen, die sich sehr stark psychisch belastet fühlen, können leider nicht teilnehmen, da im Rahmen eines Gruppentrainings nicht im Einzelnen auf die Herausforderungen jeder Person detailliert eingegangen werden kann. Diese verweisen wir daher immer an geeignete Psychotherapiestellen. Auch eine aktuelle Psychotherapie oder Teilnahme an einem anderen Training ist ein Ausschlusskriterium, da wir sonst nicht mit Sicherheit sagen können, welche Effekte auf die Teilnahme am „Gelassener durchs Leben“-Training zurückgeführt werden können.

Können Sie unseren Lesenden hier konkrete Übungen oder Tipps mitgeben, was man tun kann, wenn man sich von Situationen im Alltag überwältigt fühlt oder sich durch die Reizbarkeit, die viele Menschen zurzeit erleben, schnell soziale Konflikte im privaten oder öffentlichen Raum entwickeln?

Kira Borgdorf: In unserem Training erlernen die Teilnehmenden verschiedenste Maßnahmen und Soforthilfestrategien, um besser mit Stress umzugehen. Eine dieser Maßnahmen ist es, einen Moment des Innehaltens zwischen Reiz und Reaktion zu bringen. Was bedeutet das? Wir alle wissen, dass es verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf einen Stressauslöser gibt. In der Situation selbst jedoch reagieren wird oft impulsiv und ohne bewusstes Nachdenken. Das führt im Nachhinein oft zu mehr Stress und negativen Gefühlen, da wir nicht so gehandelt haben, wie wir es gerne getan hätten. Was also dagegen helfen kann, ist, zu lernen, Momente des Innehaltens zwischen den Stressauslöser und die Reaktion darauf zu bringen. Das kann man zunächst in einem ruhigen Zustand üben: Konzentrieren Sie sich auf den Körper, den Atem oder zählen Sie im Geiste bis zehn. Oder Sie beruhigen sich bewusst dadurch, in dem Sie sich an ganz kurze, kleine, aber schöne Alltagsmomente von Geborgenheit und Sicherheit erinnern und sich diese mit allen Sinnen ins Gedächtnis rufen. Je öfter Sie diese Momente des Innehaltens in einem nicht gestressten Zustand üben, desto leichter sollte es Ihnen gelingen, dies auch in stressigen Situationen anzuwenden. Wenn sich also das nächste Mal jemand an der Kasse vordrängelt, obwohl Sie es eilig haben, können Sie vielleicht einen ganz kurzen Moment innehalten und überlegen, wie Sie hierauf gerne reagieren würden. Und immer häufiger sollten Sie dann feststellen können, dass Sie durch diesen kurzen Moment des Innehaltens so reagieren, wie Sie sich das wünschen würden und im Nachhinein Ihre impulsive Reaktion nicht bereuen. Was dabei auch helfen kann, ist, wenn wir uns unserer Werte, Bedürfnisse und Wünsche bewusstwerden. Manchmal geht es ja auch in die andere Richtung, dass wir uns zu oft Dinge gefallen lassen, die eigentlich nicht in Ordnung sind, das heißt, hier wäre eine andere Reaktion auf dieselbe Reaktion vielleicht angemessener. Im Training gibt es daher auch einige Übungen und Reflexionen, um Werte und Bedürfnisse zu identifizieren, reflektieren und dann danach zu handeln.

Vielen Dank für diese Einblicke und Tipps.