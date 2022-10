Partielle Sonnenfinsternis in Deutschland erleben

Region Schwetzingen. Ein seltenes Himmelsschauspiel ereignet sich am Dienstag, 25. Oktober: eine Sonnenfinsternis. Dabei schiebt sich der Neumond vor die Sonne, so dass diese verdeckt wird. Ähnlich der Sonnenfinsternis 2021 handelt es sich auch dieses Jahr um eine partielle Sonnenfinsternis. Die maximale Bedeckung in Mannheim wird dabei etwa 20 Prozent betragen und um kurz nach 12 Uhr mittags erreicht werden – damit ist sie perfekt zur Beobachtung in der Mittagspause geeignet. Die nächste in Deutschland sichtbare Sonnenfinsternis wird es erst wieder in drei Jahren geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn die Helligkeit der Sonne während einer Finsternis reduziert wird, ist es gefährlich, ohne Schutz dieses Spektakel zu beobachten! Es besteht die Gefahr einer Erblindung. Zur Betrachtung sollten daher spezielle zertifizierte Sonnenfinsternisbrillen verwendet werden oder mit einem speziellen Sonnenfilter (H-Alpha Filter) ausgestattete, astronomische Beobachtungsgeräte. Von der Verwendung hausgemachter Hilfsmittel – verrußte Gläser, Schweißerbrillen – wird dringend abgeraten!

Am Planetarium Mannheim Sonnenteleskope nutzen

Das Planetarium Mannheim lädt Besucher ein, dieses besondere Ereignis vom Vorplatz des Planetarium aus zu bestaunen. Von 11 bis 13 Uhr gibt es die Möglichkeit, die Sonnenfinsternis durch speziellen Sonnenteleskope zu verfolgen – einen wolkenlosen Blick auf die Sonne vorausgesetzt. Anfallende Fragen werden anwesende professionelle Astronomen beantworten.

An diesem Tag wird auch vor und nach der Sonnenfinsternis die Sondershow „Die Sonne unser lebendiger Stern“ gezeigt, bei der Dank phänomenaler Bilder die Geheimnisse unseres kosmischen Lebensspenders entdecken werden können.

Ab dem 25. Oktober kann im Foyer des Planetarium Mannheim auch die Ausstellung „Astrofotografie aus Balkonien“ besucht werden. Die beiden Astrofotografen Michael Geissel und Dr. David Hajnal präsentieren eine breite Vielfalt astronomischer Motive. Darunter finden sich die Sonne, Planeten, Kometen, Mondfinsternisse, das Zodiakallicht, Gas- und Staubnebel - und auch ferne Galaxien. Die Ausstellung kann kostenlos besucht werden und ist während der Öffnungszeiten des Planetarium zugänglich.

Tickets für die Show „Die Sonne unser lebendiger Stern“ sind an der Tageskasse oder online erhältlich.