"Tag ohne Auto" - Oberhausen-Rheinhausen feiert mit einem Familientag

Oberhausen-Rheinhausen. Inline-Skater, Fußgänger, Radfahrer und alle, die sich für umweltfreundliche Fortbewegungsarten begeistern, können sich auf den Sonntag, 19. Juni freuen. Denn nach zweijähriger Abstinenz feiert der bundesweite „Tag ohne Auto“ sein Comeback. Mit dabei ist auch wieder die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, die das Event als Familientag feiert konzipieren werden. Hierfür werden die Jahnstraße ab dem Kreisel Phillipsburg, die Kolpingstraße und die Hauptstraße bis zum Rhein von 10 bis 20 Uhr gesperrt.

Entlang dieser Strecke erwartet alle Besucher ein umfangreiches Aktivitäts- und Unterhaltungsangebot. So wird die Gruppe „Happy Hour“ auf der Strecke unterwegs sein und für musikalische Begleitung sorgen. Zum Verweilen lädt an diesem Tag auch das Feuerwehrfest der Wachen Oberhausen und Rheinhausen ein. Vor der „Käptn Cook Bar“ wird ein Bierrondell für den Frühschoppen bereitstehen und an verschiedenen Stellen des autofreien Areals besteht die Möglichkeit sich mit Essen und Trinken zu stärken. Zusätzlich dürfen sich die kleinen Umweltfreunde auf eine eigens angelegte Spielstraße freuen, während die Erwachsenen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit haben, das Postmuseum zu besuchen.

Auch einige ansässige Vereine beteiligen sich am Event: So bietet der Gesangsverein „Deutsche Einheit“ Speisen und Getränke vor und in dem St. Laurentius Heim an und das AWO Team Oberhausen wird mich verschiedenen Aktivitäten auf der Jahnstraße vertreten sein. Vor dem Rathaus Oberhausen wird zudem eine kleine Bühne stehen, auf der einige Interpreten für musikalische Untermalung sorgen werden. Währenddessen können die Besucher auch eine gute Tat leisten, denn der Erlös der dort angebotenen Getränke und Speisen soll einem guten Zweck gespendet werden.