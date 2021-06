Holunderblütensirup: Kraftstrotzende Vitamin-C-Bombe mit tollem Aroma

Schwetzingen. Der Holunder blüht derzeit wieder an vielen Orten in der Region. Vor allem am Wald- und Dorfrand zu finden, sind seine Blüten schon von weitem zu sehen – und riechen. Sie eignen sich auf vielerlei Art und Weise – etwa zum Ausbacken in Bierteig oder aufgebrüht mit heißem Wasser als Tee. Besonders beliebt ist jedoch der Holunderblütensirup. In Österreich und Süddeutschland auch „Holler“ genannt. Dabei handelt es sich um einen leckeren Sirup, der nicht aufgekocht wird, um das in den Holunderblüten reichlich enthaltene Vitamin C nicht zu zerstören.

Erfrischend in Getränken

Ein Schuss Holler schmecke lecker in Sekt als „Hugo“ und auch im Weizenbier oder in einem Glas mit kaltem Mineralwasser. Aber auch bei allem, bei dem eine Prise Zucker zur Neutralisation von Säuerungsmitteln wie Essig oder Zitronensaft nötig ist – also Salatsaucen, Kräuterquark und Dips zaubert ein wenig Holunderblütensirup ein außergewöhnliches schmackhaftes Aroma.

Rezept für Holunderblütensirup Für den Sirup werden 30 bis 40 Holunderblütendolden mit drei Kilogramm Zucker , 100 Gramm Zitronensäure und drei Litern Wasser in eine entsprechend große Schüssel oder einen Eimer gegeben.

mit , und in eine entsprechend große Schüssel oder einen Eimer gegeben. Für den frischen Geschmack kann man noch vier bis fünf unbehandelte, in Scheiben geschnittene Zitronen hinzufügen.

unbehandelte, in Scheiben geschnittene hinzufügen. Das Ganze muss dann mit einem Tuch oder Deckel abgedeckt 24 Stunden bei gelegentlichem Rühren, damit sich der Zucker auflöst, ziehen.

bei gelegentlichem Rühren, damit sich der Zucker auflöst, Am nächsten Tag seiht man den Sirup dann durch ein feines Sieb oder Mulltuch und füllt ihn in Flaschen ab.

oder Mulltuch und füllt ihn in Flaschen ab. Kühl und dunkel gelagert hält er sich bis zu einem Jahr.

Der Holunder war schon immer eine der wichtigsten Heilpflanzen für den Menschen. Das Wort Holunder stammt von dem althochdeutschen Wort Holuntar, dabei steht Holun für hohl, heilig, günstig und gnädig, Tar kommt von Baum oder Strauch.

Für Kelten Symbol ewigen Lebens

Bei den Kelten verkörperte der Baum die Unendlichkeit des Lebens: Im Winter war der Baum „tot“ und im Frühjahr erwachte er zu neuen Leben. Die Germanen verehrten den Holunder und opferten ihm Brot, Milch und Bier.

Solange Menschen an Frau Holle glaubten, war es auch verboten, einen Hollerbusch zu fällen oder zu beschädigen. Krankheit und Tod so hieß es, seien die Folgen. Die Konsequenzen bei der Beschädigung des heiligen Baums sind zwar heute nicht mehr ganz so heftig, doch sollte jeder, der jetzt Holunderblüten für den Sirup sammeln möchte, der Natur dabei mit dem nötigen Respekt begegnen.

