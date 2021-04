Kurpälzer Spezialitäten zum Muttertag und Vatertag

Schwetzingen. Mit den leckeren Spezialitäten der Marke Kurpälzer bietet die Schwetzinger Zeitung zwei Geschenksets zum Muttertag am Sonntag, 9. Mai, und Vatertag am Donnerstag, 13. Mai, an, mit denen man den Liebsten eine Freude bereiten kann. Set 1 enthält einen Kurpälzer Frühlingsblütenhonig, ein Kurpälzer Gewürz, eine Flasche Kurpälzer Kirschblütentraum (0,2l, Kirschlikör) sowie ein Herz aus Ruby-Schokoladenkuvertüre. Set 2 beinhaltet je eine Dose Kurpälzer Fleesch- und Lewwerworscht, ein Glas Kurpälzer Woi-Senf sowie eine Flasche Kurpälzer Spargelschnaps (0,2l). Jedes Paket kostet 24,90 Euro. Die Pakete können zur Selbstabholung in Schwetzingen, Carl-Theodor-Straße 2, bestellt werden oder an eine Adresse innerhalb Deutschlands versendet werden (zzgl. 6 Euro Versandkosten pro Paket). Auf dem Lieferschein notieren wir gerne einen persönlichen Gruß, den Sie mit der Rechnungs- und Lieferadresse bei der Bestellung mit angeben können. Bestellungen für Pakete, die noch rechtzeitig vor dem 9. Mai versendet werden sollen, müssen bis spätestens Montag, 3. Mai, eingehen.

Bestellung per E-Mail oder unter Telefon 06202/205-306 (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr). Inhaber der Morgencard Premium erhalten 3 Euro Rabatt je angebotenem Geschenkset. Das Kundenforum hat aktuell Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 8 bis 12 Uhr, geöffnet.