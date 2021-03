Wiesloch. Am Samstag, 13. März, wird gespielt und gestreamt: Wer die Jury - bestehend aus Jutta Werbelow von den Nachtigallen, Harry Schubkegel, einst Gründer des Musikhauses „Session“ Walldorf, Andrea Michels von der Stadtverwaltung Wiesloch (Kulturamt), Olli Roth und Jens Logies von den Rotariern - überzeugt und sich einen Auftritt im Finale sichern kann, stellt dann sein Können beim Konzertabend live unter Beweis. Und diese Musiker sind mit dabei:

Christoph Engelsberger: Das Wieslocher Urgestein schreibt seine Lieder selbst, singt und spielt meistens selbst am Flügel/Keyboard. 2005 erschien das erste Album Umbruchstimmung unter Mitwirkung von Musikern unter anderem der Söhne Mannheims.

Cris Cosmo: Songwriter, Entertainer und Coach aus Eppingen, Cris' Songs waren für den Echo und den German-Songwriting-Award nominiert, bekamen einen Radio-Regenbogen-Award und brachten ihn schließlich zum Bundesvision Songcontest.

Johanna Roth: hat während ihrer Schulzeit am Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch angefangen, erste eigene Songs zu schreiben, Auftritte folgten etwa im JUZ, auf dem Stadtfest Wiesloch, beim Weingut IHLE, auf der großen "Fridays for Future"-Demo 2019.

John Melo: schreibt, komponiert und singt mit allem, was er hat, um Gedanken und Gefühle zu sortieren. Der Musiker aus Waghäusel zieht die Menschen damit in seinen Bann, er macht deutschsprachige Popmusik mit Hip-Hop Einschlag und einer eigenen funkigen Note.

Magdalena Schaust: Die erst 16 Jahre alt Dielheimerin ist die absolute Überraschung, sie schreibt seit 2015 ihre eigenen Songs und betritt nun das erste Mal die große Bühne.

Die Zuschauer haben dann auch ein Wörtchen mitzureden und können ihre Stimme abgeben, entscheiden zusammen mit drei Juroren sowie Moderator Olli Roth, wer als Sieger des Abends hervorgeht. Übrigens, auch für den Publikumsliebling ist ein Platz im Finale reserviert. Das Ergebnis der Abstimmung, die 24 Stunden lang aktiv ist, wird am Montag, 15. März 2021, unter diesem Link, der auch zum Stream führt, bekanntgegeben. Außerdem wird das Konzert auf Youtube zu sehen sein.

Auch das Spendenkonto, verwaltet von der Stadtverwaltung Wiesloch, ist weiterhin aktiv: Wer die Aktion unterstützen möchte, kann seinen Beitrag unter dem Betreff „Kunst und Kultur“ überweisen. Hier die IBAN: DE84 6725 0020 0050 0072 35 (Sparkasse Heidelberg); DE71 6729 2200 0000 0337 07 (Volksbank Kraichgau)

Die weiteren Konzert- und Streamingtermine:

Samstag, 27. März.2021; Freitag, 9. April 19:00 Uhr sowie das Finale: Samstag, 24. April.2021