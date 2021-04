Nachwuchsmusiker gesucht - 200 Euro und ein Video für den Sieger

Region/Mannheim. 200 Euro und ein professionelles Video warten: Nachwuchsmusiker können sich bei der „Mannheimzusammen“-Aktion von Bürgerstiftung und Mannheimer Runde für einen Band-Wettbewerb anmelden. Im Gegensatz zu den zahlreichen Klickzahlen zu dieser Aktion auf der Plattform stehen relativ wenige Anmeldungen, heißt es in der Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Und so geht's: Einfach ein Video hier hochladen und die Fangemeinde dazu aufrufen, das Video anzuschauen. Der Wettbewerb endet am Sonntag, 9. Mai. Die drei Bands mit den meisten Aufrufen gewinnen jeweils einen Videodreh im Mannhemer Radio Regenbogen-Palazzo für zwei ihrer Songs, eine weitere Band wird von der Mannheimer Runde und der Mannheimer Bürgerstiftung ausgewählt.

Alle Teilnehmer erhalten neben dem virtuellen Auftritt im Radio Regenbogen-Palazzo auch 200 Euro. Als Beispiel können sich interessierte den Auftritt von Jonathan Zelter ansehen. Er hat bei der Mannheimer Runde-Christmas-Charity den Song „Anna“ gezeigt.

Warum das alles? Schon über ein Jahr ist es her, dass man das letzte Mal ein Konzert besuchen durfte und Bands auf der Bühne live ihre Songs zum Besten geben konnten. Das richtige Live-Erlebnis können die Macher von #Mannheimzusammen zwar nicht bieten, wollen aber allen Nachwuchsbands in der Region und darüber hinaus die Chance geben, mal wieder auf der Bühne zu stehen und zwei ihrer Lieder zu präsentieren. Das Ganze wird in Form eines professionellen Videos festgehalten und anschließend hier zur Verfügung gestellt.

AdUnit urban-intext2

Auf dieser Plattform kann ab Freitag, 23. April, auch eine Folge aus dem Talkformat „Tee mit T.“ von Thorsten Riehle abgerufen werden. In dem Video spricht der Capitol-Chef mit Bülent Ceylan darüber, wie die Corona-Pandemie auch sein Leben verändert hat. „Bülent hat erstaunlich offen über seine Familie und sein Leben gesprochen, das wird einige sicher überraschen“, kündigt Riehle an. Seit rund 25 Jahren kennen sich die beiden. Ihr Weg hat sich bei der Musicalproduktion „Human Pacific“ gekreuzt. „Seitdem sind wir miteinander freundschaftlich verbunden, was natürlich für das Gespräch förderlich war.“ Besonders beeindruckt zeigt sich Riehle von der Bodenhaftung. „Das ist nicht selbstverständlich und zeigt, wie wichtig Bülent seine Wurzeln sind.“