Eigene Choreografie: Rúrik Gíslason macht den Rasenmäher-Move

Sandhausen/Köln. Wenn man denkt, es geht nicht besser, kommen Rúrik Gíslason und Renata Lusin auf die Tanzfläche: Bei der Freitagabendshow „Let’s dance“ (RTL/TVNOW) fegten der ehemalige Fußballer aus den Reihen des Zweitligisten SV Sandhausen und die Profitänzerin mit einem Cha-Cha-Cha über das Parkett, dass die Jury gar keine andere Wahl hatte, als die Höchstpunktzahl zu vergeben.

AdUnit urban-intext1

„Deine inneren Organe haben getanzt“, war Juror Jorge González völlig aus dem Häuschen, „du hast getanzt!“ Gut, das macht Rúrik Gíslason jetzt schon seit neun Folgen dieser Fernsehstaffel. Doch er setzt immer wieder Glanzpunkte und ist für Laien von einem Tanzprofi nicht mehr zu unterscheiden. Nach der nicht ganz so zufriedenstellenden Runde in der Vorwoche (22 Jurypunkte für die Rumba) wollte das „Team Rurenators“, wie der 33-jährige Isländer und seine gleichaltrige Tanzpartnerin in den sozialen Netzwerken genannt werden, richtig Gas geben. „Der Druck war diesmal schon groß“, gestand Rúrik Gíslason.

Und die beiden haben Gas gegeben: Zu Ricky Martins Lied „Amor“ flogen die Flirtfunken über den Tanzboden. Zum Auftakt bewegte sich dabei Rúrik Gíslason mit vier Tänzerinnen allein, bevor Renata Lusin hinzukam. Schnelle Schritte, weiche Bewegungen, die gleitend ineinander übergingen, dazu heiße Blicke und zackige Hüftschwünge – Rúrik Gíslason scheint definitiv eine Passion im Tanzen gefunden zu haben. Und er baut sogar schon eigene Choreografien ein – diesmal: den Rasenmäher-Move. Dabei stand er seitlich da und machte eine Ziehbewegung mit dem Arm, so, als würde er mit einem Seilzug einen Rasenmäher starten.

Jurorin Motsi Mabuse begeistert: „Ich frage mich immer: Hat er wirklich Fußball gespielt?“ – „Ja, aber nicht so gut“, antwortete Rúrik Gíslason auf diese rhetorische Frage mit seiner charmanten Selbstironie, die ihm die Herzen zufliegen lässt. Motsi Mabuse lobte den „unfassbar schönen Cha-Cha-Cha“. „Du öffnest dich und zeigst, dass du mehr als nur ein hübscher Mann bist“, so die Expertin und schob noch nach: „Das nächste Mal noch ein bisschen mehr Hüfte – Cha-Cha-Cha.“ Selbst „Mr. Streng“, Juror Joachim Llambi, war voll des Lobes: „Ihr habt von der ersten bis zur letzten Sekunde 1000 Prozent gegeben – volles Rohr! Das Spiel Mann/Frau auf der Tanzfläche habt ihr perfekt gezeigt, ihr ward ein Team und habt super gematcht.“ Dann forderte er – obwohl er das gar nicht brauchte – seine Kollegen auf, zu den Zehn-Punkte-Tafeln zu greifen. Diese hatten sie zuvor auch schon bei Renatas Mann Valentin Lusin und dessen Tanzpartnerin, Schauspielerin Valentina Pahde, gezückt.

AdUnit urban-intext2

Aber Joachim Llambi stellte noch eine Forderung: Nachdem sich nämlich Boxer Simon Zachenhuber (22) bei der Salsa mit Patricija Belousova (25) das Hemd vom Leib riss und mit freiem, durchtrainiertem Oberkörper tanzte, meinte er keck zu dessen guter Figur: „Da kann sich der Gíslason dahinter verstecken“ und in Richtung des Isländers: „Rúrik, nächste Woche ohne Hemd!“

Das würde sicher nicht nur Jorge González gefallen, in dessen Team übrigens die beiden Tanz-Beaus Zachenhuber und Gíslason waren. Denn diesmal musste neben dem Soloauftritt noch eine Synchronprüfung her und die war bei dem kubanischen Jurymitglied natürlich eine Salsa. Mit Stock und Charme brachte der Choreograf seine „Schützlinge“ auf Trab und es wurde eine Menge Glitzer und positive Energie rübergebracht, die für 16 Zusatzpunkte reichte.

AdUnit urban-intext3

Wenn man denkt, es geht nicht besser, kommt die nächste „Let’s dance“-Show (Freitag, 30. April, 20.15 Uhr, RTL/TVNOW): Mal schauen, mit welchem Tanz Rúrik Gíslason und Renata Lusin dann für Furore sorgen werden.

AdUnit urban-intext4