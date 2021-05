Finale! Rúrik Gíslason tanzt um den Pokal

Sandhausen/Köln. Er ist der pure Wahnsinn: Rúrik Gíslason hat nicht nur eine Nation erobert, sondern verleiht dem Tanzen eine neue Magie!

Der Ex-Fußballprofi aus den Reihen des SV Sandhausen räumte im Halbfinale der Fernsehshow „Let’s dance“ (RTL/TVNOW) am Freitagabend nicht nur als einziger zweimal die Höchstpunktzahl der Jury ab, sondern wurde auch von den Zuschauern in Finale gevotet. Entsprechend riesig war seine Freunde.

Rúrik Gíslasons Weg seit der ersten Sendung am 26. Februar ist einfach phänomenal: Der 33-jährige Isländer zeigte von Beginn an, dass er mit seiner Beinarbeit viel besser auf dem Tanzparkett aufgehoben ist als auf dem Fußballrasen. Schon früh kristallisierte er sich als Favorit auf den Titel heraus. Auch diese Redaktion schrieb bereits im März, dass es auf ein Finale mit Schauspielerin Valentina Pahde und deren Partner Valentin Lusin, dem Männerpaar Nicolas Puschmann („Prince Charming“) und Vadim Garbuzov sowie Rúrik Gíslason mit Renata Lusin hinauslaufen wird. So ist es nun auch eingetreten.

Im Halbfinale sparte die Fachjury mit Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi nicht mit Kritik, aber auch nicht mit Lob. Letzteres galt vor allem Rúrik Gíslason und Renata Lusin.

Das Paar legte einen der besten Charleston der Show hin, so die einhellige Meinung der Jury. In einer Saloon-Atmosphäre ließ das Team Rurenators Wild-West-Stimmung aufkommen. Hier zeigten beide nicht nur eine vorzügliche Tanztechnik, sondern auch schauspielerisches Talent. Vor allem Rúrik Gíslason amüsierte als angeheiterter Cowboy mit Slapstick. Renata Lusin rückte seine Qualitäten in Soloparts in den Vordergrund – und der Isländer verstand es einmal mehr, die Bühne – beziehungsweise die Theke – zu nutzen. „Es war rund, es war Action, es war vorzügliche Unterhaltung mit sehr gutem Tanzen“, fasste Kritiker Llambi zusammen und traf damit den gleichen Tenor wie die anderen beiden Jurymitglieder. Jeder gab die vollen zehn Punkte.

Dass Weingummis und Schokolade nicht nur auf dem heimischen Sofa bei Zuschauen dieser abwechslungsreichen Sendung helfen, sondern durchaus auch „Dopingmittel“ für die Stars vor der Kamera sind, gibt Rúrik Gíslason zu. Er brauche Zucker von den Auftritten, erzählte er. Vor seinem zweiten Einzeltanz des Abends sicher auch – und die Frauen an den Fernsehgeräten hatten hoffentlich einen Beruhigungstee griffbereit: Rúrik oben ohne, nur eine weiße Skinny-Jeans tragend, die blonde Mähne offen, barfuß. Der schüchterne Isländer lässt den ganzen Körper bei einem Contemporary sprechen – ausdrucksstark, einfühlsam, mitreißend, kraftvoll, verletzlich. Er legte alles in den Moment. Mehr geht nicht.

„Was hat Island uns da für eine Granate geschickt“, fand Moderator Daniel Hartwich treffende Worte. „Das war ein Tanz für die Ewigkeit“, war Motsi Mabuse (stehend applaudierend) hin und weg. „Absolute Gänsehaus“, lobte sie. „Weich, hungrig, kämpferisch – alles kam von innen! Heute ist dein Tag, Baby“, so Jorge González. „Ich habe leider nur zehn Punkte. Du hast uns mitgenommen. Das war so beeindruckend – vor allem die Nummer an den Seilen“, würdigte Joachim Llambi in Bezug auf die Schlussszene des Tanzes. Rúrik Gíslason hing mit einem Arm am Seil und hielt Renata Lusin mit einer Hand fest. „Das war meine Idee. Ich hatte das im Internet gesehen“, erzählte der Isländer im Anschluss und war ob der neuerlichen 30 Jurypunkte überwältigt. Er war der einzige, der zweimal die Höchstpunktzahl an diesem Abend abräumte.

Dafür war der Improvisationstanz nicht ganz rund. Die vier verbliebenen Paare der Show zogen einen Tanz, ohne zu wissen, welcher es sein wird. Dann hatten sie eineinhalb Minuten Zeit zum Umziehen und 30 Sekunden, um die Schritte abzuklären. Team Rurenators erwischte die Rumba. Ausgerechnet! Denn das war der Tanz, für die die beiden die wenigsten Punkte in den Liveshows bekommen hatten. Auch diesmal wurden es nur 22. Juror Llambi: „Die Grundschritte sind jenseits von Island im Meer versunken, die Technik war nichts, aber die Stimmung war grandios.“

Egal. Am Ende führten Rúrik Gíslason und Renata Lusin die Jurywertung (82 Punkte) vor Valentina Pahde und Valentin Lusin (80) an und schafften den Sprung ins Finale. Dort wird erstmals mit Renata und Valentin Lusin auch ein Profitänzer-Ehepaar gegeneinander antreten. Wer macht am Ende wohl das Rennen?

Die Fans in der Kurpfalz wissen, wem sie die Daumen drücken.