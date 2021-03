Sandhausen/Köln. „Den ganzen Abend gewartet und es hat sich gelohnt.“ Jurorin Motsi Mabuse konnte es nicht schöner ausdrücken, als sie stehend dem „Team Rurenators“ applaudierte. Als letztes von zwölf Paaren gingen am Freitagabend kurz vor Mitternacht der ehemalige Fußballer des Zweitligisten SV Sandhausen, Rúrik Gíslason, und Profitänzerin Renata Lusin aufs Parkett bei „Let’s dance“ (RTL/TVNOW). Und sie lieferten derart ab, dass Jurymitglied Jorge González dem Paar im Anschluss gleich seine Zehner-Tafel zuwarf.

Mit diesem Auftritt hat sich Rúrik Gíslason geradezu beworben für eine Neuauflage des legendären Tanzfilms „Grease“ aus dem Jahr 1978 mit John Travolta und Olivia Newton-John. Denn gefragt, was er mit den Talenten Musik, Tanzen und Singen am liebsten machen würde, sagte er in einem Interview bei „Stern TV“ (RTL) vergangene Woche so wunderbar keck: „Einen Musikfilm, in dem ich tanze und singe.“

Oh ja, das wäre absolut vorstellbar! Dieser „Jive“ zu Bobby McFerrins „Don’t worry, be happy“ in einer Rockabilly-Version von „The Baseballs“ war dem 33-jährigen Isländer geradezu auf den Leib geschneidert: In enger Jeans, ärmellosen weißen Shirt und nach hinten gegelten Haaren jagte er geradezu seine fantastische Partnerin (in enganliegender blauer Glitzerhose und weißem Oberteil) durch den Raum. Es schien, als würde er nichts anderes machen, als diesen ultraschnellen Tanz mit vielen Schrittfolgen, Kicks und akrobatisch anmutenden Einlagen ständig abzuliefern. Er ist schon jetzt nicht zu unterscheiden von einem Profi auf dem Parkett.

Kein Wunder also, dass sogar Juror Joachim Llambi hin und weg war: „Das ist geiles Tanzen! Was für eine sensationelle Performance.“ Dieser „Jive“ sei ein Musterbeispiel gewesen, lobte der sonst sehr strenge Beobachter und hob den Einsatz von Ferse, Ballen und das Kicken hervor. Alles sei rund und fließend gewesen, „du hast das durchgezogen“. Und: „Rúrik macht Renata hier kaputt“, ergänzte er noch unter Lachen und Applaus. Rúrik Gíslason konnte so viel Lob gar nicht fassen, die blauen Augen strahlten. „Man merkt einfach, dass du Verständnis für Musik hast“, sah Motsi Mabuse sich in ihrer Aussage aus der vorangegangenen Show bestätigt, dass Rúrik Gíslason „der beste Tänzer werden kann, den wir je bei ,Let‘s dance‘ hatten, wenn du Gas gibst“. Auch von ihr und Llambi gab es jeweils eine zehn und damit die Höchstpunktzahl (30) in der insgesamt vierten Sendung dieser Staffel für Rúrik Gíslason. Das erreichten in der Vorwoche nur Renatas Mann Valentin Lusin und dessen Partnerin, Schauspielerin Valentina Pahde. Beide waren diesmal nicht ganz so weit vorn, dafür jedoch Profi Vadim Garbuzov und der ehemalige „Prince Charming" Nicolas Puschmann. Insgesamt wächst der Druck auf das Favoritenpaar Gíslason/Lusin von Show zu Show: Dass andere Paare qualitativ aufholen, war am Freitagabend zu sehen.

Für Rúrik Gíslason steht – und das betont er auch immer wieder – der Spaß im Vordergrund. Und man merkt ihm an, dass er sich mit Freude in dieses Abenteuer Tanzen begeben hat, aber auch mit dem nötigen Fleiß. Das bestätigte seine Trainerin Renata Lusin, die ihm zudem Leidenschaft und Ehrgeiz bescheinigt. Einmal Sportlerherz – immer Sportlerherz.

Apropos: Aus der Kurpfalz erfährt Rúrik Gíslason natürlich ebenfalls Unterstützung und zwar nicht nur von seinen Fans. Freunde und ehemalige Fußballkollegen drücken ihm die Daumen. Sein Kumpel Dennis Diekmeier, Sandhausens Kapitän, verfolgt zum Beispiel mit der Familie den Auftritt von Rúrik Gíslason. Diekmeiers Frau Dana teilt auf Instagram Videos und Bilder, wie die Kinder im heimischen Wohnzimmer mit dem Isländer mitfiebern und selbst mittanzen. Einfach herrlich!

Sie sind sicher auch am nächsten Freitag (20.15 Uhr, RTL/TVNOW) wieder mit dabei, wenn die Teilnehmer von „Let’s dance“ dann erstmals zweimal in einer Show ranmüssen.

