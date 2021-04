Sandhausen/Köln. Dieser Mann hat Nerven aus Stahl. So sah es auch Jurorin Motsi Mabuse. Als letztes Paar traten Rúrik Gíslason und Renata Lusin am Freitagabend in der Fernsehshow „Let’s dance“ (RTL/TVNOW) auf die Tanzfläche und lieferten wieder ab, als würden sie seit Jahren gemeinsam tanzen. Zuvor nahmen jedoch weitere Paare ordentlich Punkte mit – der Druck steigt von Sendung zu Sendung.

Doch den früheren Fußballer, der im vergangenen Jahr beim Zweitligisten SV Sandhausen in der Kurpfalz seine Rasenkarriere beendete, scheint nichts aus der Ruhe zu bringen. Das entspannte isländische Gemüt von Rúrik Gíslason fokussiert sich auf das Wesentliche – in dem Fall einen schnellen, launigen Quickstep zu „Summer in the city“ (von „The Lovin’ Spoonful“).

Schon im Einspielfilm war zu sehen, dass der Quickstep äußerst anspruchsvoll ist: Es ist ein Tanz, bei dem schnelles Umschalten im Kopf notwendig ist. Und: Haltung. „Das Ziel ist, dass bei Rúrik kein Fehler zu sehen ist“, sagte dabei die strenge Tanzlehrerin Renata Lusin und ergänzt keck: „Aber das wird es nicht geben.“ Nicht nur, dass das Favoritenpaar fürs Finale von der Konkurrenz Druck bekommt, es baut sich auch intern selbst welchen auf. Mit Erfolg.

„Ihr habt klasse getanzt – mit einer Leichtigkeit und super Kondition“, lobte Jurymitglied Jorge González im Anschluss an die Prachtvorstellung der beiden 33-Jährigen auf dem Parkett, die allerdings mit Schnappatmung beim Zuschauen verbunden war. Daran war dieses Mal nicht nur das gut aussehende Tanzpaar schuld, sondern die kleinen Bälle, die über die Tanzfläche rollten. Als szenischen Einstieg für den Auftritt entstieg Rúrik Gíslason einem Bällebad, dabei kullerten ungewollt drei Kugeln mit. Doch auch hier blieb das Paar cool und umtanzte einfach die gefährlichen Stolperfallen - Nerven aus Stahl eben. „Ihr schenkt euch nichts mit Valentina und Valentin“, sah Jurorin Motsi Mabuse ein weiteres Favoritenpaar bestehend aus Renatas Mann Valentin Lusin und Schauspielerin Valentina Pahde. Sie bekamen zuvor für ihren Bilderbuch-Slowfox die Höchstpunktzahl (30). Juror Joachim Llambi musste schon genau hinschauen, um bei Fußballer Gíslason Fehler beim Tanzen zu entdecken: „In der erhobenen Position muss der Ballenschritt erfolgen, Rúrik hat den Fersenschritt gemacht“, deutete er an und fand zudem, dass „Nicolas‘ Charleston stärker war als Rúriks Part“. „Prince Charming“ Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov kristallisieren sich mehr und mehr als weiteres Finalpaar heraus – sie bekamen 29 Punkte von der Jury und damit genauso viele wie Rúrik Gíslason und Renata Lusin.

Das „Team Rurenators“, wie die beiden auch in den Social Media Kanälen genannt werden, nahm Lob und Kritik dankend an. Rúrik Gíslason winkte bei der Punktevergabe seiner Familie zu, die in Island vor dem Fernseher saß und die Sendung verfolgte: „Sie verstehen kein Deutsch, aber sie schauen zu“, so der blonde Hüne. Verstehen müssen sie auch nichts, sie sehen ja: Ihr Rúrik ist einfach eine Klasse für sich.

Nächsten Freitag, 16. April, 20.15 Uhr, RTL/TVNOW, geht’s weiter.

