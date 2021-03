Sandhausen/Köln. Es war ein „Hammer-Tango“ (Zitat Moderator Daniel Hartwich), den Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (33) mit Profitänzerin Renata Lusin (33) bei der Fernsehshow „Let’s dance“ (RTL/TVNOW) am Freitagabend aufs Parkett gelegt hat.

Doch die Konkurrenz wächst: Diesmal räumten zwei andere Paare mehr Punkte ab – „Prince Charming“ Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) bekamen für ihren sehr emotionalen Contemporary (Musik: „Unsteady“, X Ambassadors) die Höchstpunktzahl (30) der Jury und Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Renatas Mann, Valentin Lusin (33), erhielten 27 Zähler für die Salsa („Flor Palida“, Marc Anthony). Rúrik Gíslason und Renata Lusin teilten sich mit Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30), die einen lässigen Charleston („Baby Face“, Julie Andrews) ablieferten, Platz drei mit 26 Punkten.

Und trotzdem: Dass Rúrik Gíslason zum Tanzen geboren scheint, war auch dieser fünften Sendung der „Let’s dance“-Staffel zu sehen. In einer schwarzen Hose, einem schwarzen eng anliegenden Oberteil mit durchsichtigen Applikationen, die wilde Mähne zum Dutt zusammengesteckt, glänzte er gemeinsam mit Renata Lusin zu einer modernen und sehr anspruchsvollen Tango-Version. Einzig das Lied „Believer“ (Imagine Dragons) passte nicht so ganz. Das sah auch Juror Joachim Llambi so, der die Musik für einen Tango etwas zu streng empfand, was sich wiederum in der teils überspannten Körperhaltung ausdrückte. „Doch wir sprechen hier von einem Niveau, das schon sehr hoch ist“, milderte der als sehr strenge Beurteiler seine Kritik. Insgesamt fand er die Darbietung „sehr gut, auch in den Details, die ihr ausgearbeitet habt“. Seine Jury-Kollegen Motsi Mabuse und Jorge González waren gegenüber dem „Team Rurenators“, wie die beiden auch in den Social Media Kanälen genannt werden, wieder voll des Lobes, rieten dem Ex-Fußballer vom Zweitligisten SV Sandhausen jedoch, die Atmung nicht so kraftvoll zu kontrollieren.

„Tango ist ein Machtkampf – den habe ich diese Woche auch mit mir gehabt“, gestand Rúrik Gíslason im Einspielfilm. Man sah, dass das Training sehr anspruchsvoll war. „Ich möchte mich nie beschweren, aber wenn mich etwas unter Druck setzt, dann werde ich still“, kommentierte der blonde Isländer mit den stahlblauen Augen dabei einige Szenen. Tango, so Rúrik Gíslason dann in der Liveshow, sei ein komplizierter Tanz und Renata die perfekte Tangotänzerin. „Ich habe ein bisschen Kritik mitbekommen, aber das ist ganz normal. Es war eine harte Woche“, nahm Rúrik Gíslason die Tipps der Juroren mit.

Beim zweiten Tanz des Abends traten die Frauen gegen die Männer an. Auch hier wieder: Rúrik Gíslason in der ersten Reihe zwischen zwei absoluten Profitänzern – und es war kein Unterschied zu spüren. Zum Sieg der Männer hat es trotzdem nicht gereicht, die Frauen räumten neun Zähler ab, die Männer sechs.

Nächsten Freitag – Karfreitag – pausiert die Liveshow, es gibt eine Art „Best of“. Rúrik Gíslason kämpft dann wieder am Freitag, 9. April (20.15 Uhr, RTL/TVNOW) um den „Let’s dance“-Pokal.