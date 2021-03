Köln/Sandhausen. Das Niveau steigt: In der dritten Sendung der neuen Staffel von „Let’s dance“ (RTL/TVNOW) am Freitagabend zeigten die 13 Paare aus Prominenz und Tanzprofis anspruchsvolle Auftritte und die Jury strengere Bewertungen. Am Ende stand wieder einer ganz weit vorn: Publikumsliebling Rúrik Gíslason.

Die wilde blonde Mähne war mit Haarspray streng gebändigt, der muskuläre Oberkörper in einem weißen Hemd züchtig-elegant verhüllt, dazu eine kesse offene Fliege und eine schwarze Nadelstreifenhose mit Hosenträgern – doch der Isländer brach tänzerisch aus wie Geysire in seinem Heimatland. Mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin legte Rúrik Gíslason einen Wiener Walzer zu „Powerful“ (Major Lazer, Ellie Goulding, Tarrus Riley) wie aus dem Bilderbuch hin. Eleganz geballt mit Sexappeal – das ist das „Team Rurenators“. Diesen Namen tragen die beiden als Armbänder, zeigt ein Bild auf dem Instagram-Profil von Rúrik Gíslason.

Und dass die beiden bereits zu einem echten Team zusammengewachsen sind, konnten auch die Zuschauer von „Let’s dance“ sehen. Einem Standardtanz so viel Energie, Grazie und Leidenschaft zu verleihen, dazu braucht es nicht nur eine Menge Training, sondern auch sehr viel Vertrautheit, Tiefgang und Feingefühl.

Dabei sah es beim Einspielfilm noch so aus, als würde Rúrik Gíslason diese Herausforderung nicht so liegen wie die Salsa in der Vorwoche, für die er die meisten Punkte von der Jury bekam. Renata Lusin, gerade als Covergirl der aktuellen „Playboy“-April-Ausgabe zu bewundern, erklärte dem 33-jährigem Isländer: „Stell dir vor, du bist in Wien bei einem Ball und wir müssen über das Parkett schweben.“ Schweben … das konnte sich der Ex-Fußballprofi, der im vergangenen Jahr beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen in der Kurpfalz seine Rasenkarriere beendete, nicht so ganz vorstellen. Auch die Schritterklärungen bereiteten ihm scheinbar anfangs Schwierigkeiten im Training. „Eins-zwei-drei-fünf-zwei-drei-acht-zwei-drei“ – nein, das waren diesmal keine Ergebnisse von Fußballspielen, sondern Takte für den Wiener Walzer. Doch Rúrik Gíslason stellt sich den Herausforderung – ohne Scheu und hochkonzentriert. Dieser Wiener Walzer am Freitagabend bei „Let’s dance“ war einer der eindrucksvollsten und heißesten Vorstellungen, die es bislang in den Staffeln gab.

Das sah die Jury nicht anders. Motsi Mabuse stand applaudierend an ihrem Tisch (wie auch bei einigen anderen Tänzern zuvor). „Wenn du Gas gibst, kannst du der beste Tänzer werden, den wir je bei ,Let‘s dance‘ hatten. Du verstehst deinen Körper, du verstehst dich in Szene zu setzen. Renata spürt, dass du da bist. Das ist die beste Kraft, die man als Tänzerin hat“, überschwemmte die Jurorin den Isländer geradezu mit Lob.

Ihr Kollege Jorge González, der sichtlich ein Faible für den sexy Rúrik hat, beschwichtigte: „Ich habe versucht, mich auf deine Fußarbeit zu konzentrieren – und die war richtig gut“, würdigte er und versuchte dann einen etwas missglückten Vergleich mit einem Film hinzubekommen. Das „Team Rurenators“ habe eine Leichtigkeit aufs Parkett gebracht, die den Charakter von „Fifty shades of grey“ hatte, verglich er mit einigen Wortstolperern mit dem Erotikfilm. Jorge González: „Letzte Woche habe ich gesagt: Spiele nicht nur den Coolen, das scheinst du verstanden zu haben. Denn heute waren alle deine Ausdrücke auf den Punkt.“ Rúrik Gíslason folgte aufmerksam dem Kubadeutsch des Jurors und schaute dabei etwas angestrengt. Wichtig ist, dass er verstanden hat: Dieser Wiener Walzer war der Hammer!

Das sah auch der strenge Joachim Llambi so: „Die Show war gut, die Atmosphäre war gut – ich hätte gerne, wenn du vorwärts und rückwärts den Wiener Walzer tanzt, dass du dein Gewicht nach vorne verlagerst“, schob der Juror als einzigen Kritikpunkt nach. Resultat: Jorge González zückte die ersten zehn Punkte der Staffel, Motsi Mabuse neun, Joachim Llambi acht.

Nur ein Paar bekam mehr Zähler von der Jury: Renata Lusins Mann Valentin, der zusammen mit Schauspielerin Valentina Pahde für den „Quick Step“ die Höchstpunktzahl (dreimal zehn Punkte) abstaubte. Wird es wirklich das Lusin-Battle dieser Staffel, wie es sich abzeichnet?

Nächsten Freitag (20.15 Uhr, RTL/TVNOW) geht’s weiter: Wie werden sich Rúrik Gíslason und Renata Lusin sowie die elf verbliebenen Paare dann wohl auf der Tanzfläche präsentieren?