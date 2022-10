"Looking for Trouble" von Virginia Cowles - eine unerschrockene Kriegsreporterin

Region. Der spanische Bürgerkrieg, Paris kurz vor der Invasion, der unerbittliche finnische Winterkrieg: Die Szenen, die die Kriegsreporterin Virginia Cowles beschreibt, sind ebenso erschreckend wie faszinierend. In „Looking for Trouble“ schildert die junge US-Amerikanerin – sie ist gerade einmal 26 Jahre alt, als sie 1937 nach Madrid fliegt – ihre Reisen in die Kriegsgebiete Europas. Dabei verkehrt sie in den Kreisen berühmter Journalisten und hochrangiger Politiker, gelangt mit Charme und Beharrlichkeit bis an die Front. Sie redet mit Soldaten und Zivilisten, verfolgt Bombardierungen aus nächster Nähe und entkommt das ein oder andere Mal nur knapp dem Tod. Sie wird so zu einer Zeitzeugin, deren ungeschönte Erzählungen Einblicke in eine Realität geben, die zwar weit weg zu sein scheint, doch gerade durch den Krieg in der Ukraine aktueller ist denn je. Man kann gar nicht anders, als die Journalistin, die für die Sunday Times, die BBC und NBC berichtete, für ihren Mut und ihre hervorragende Beobachtungsgabe zu bewundern.

In "Looking for Trouble" erzählt Viriginia Cowles von ihren Reisen in die Kriegsgebiete Europas. © Dumont

"Während dieser wenigen Tage in Madrid erschien mir alles wie ein bizarrer Karneval. Nur nachts, wenn die Hauptstadt in erstickendes Schwarz getaucht war, mechte sich die finstere Realität bemerkbar."

Dank Cowles‘ raffinierter Erzählweise findet sich der Leser mitten im Geschehen wieder, wird geradezu hineingezogen. „Looking for Trouble“ ist daher nicht nur für Geschichtsinteressierte empfehlenswert, sondern für alle, die einer starken Frau auf der Suche nach der Wahrheit folgen wollen. Das Buch ist übrigens bereits 1941 erschienen und jetzt vom Dumont-Verlag neu herausgebracht. Bereits damals wurde es zurecht zum Bestseller.

Über das Buch: ISBN 978-3-8321-8266-3, 650 Seiten, Originalverlag: Faber & Faber, 2021, Originaltitel: Looking for Trouble, erschienen im Oktober 2022 im Dumont-Verlag, Hardcover: 28 Euro.