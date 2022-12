Buchtipp: Mit Leichtigkeit zu mehr Spaß am Yoga

Region. Stefanie Rohr strahlt geradezu Power und gute Laune aus: „Zu sehen, wie ich meine Freude am Sport an Menschen weitergeben darf, das erfüllt mich wahnsinnig“, sagt die international erfolgreiche Fitness- und Yogatrainerin. Die 43-Jährige wurde in Heidelberg geboren, ist selbst Mutter eines Sohnes und leidenschaftliche Sportlerin, Trainerin und Autorin. Sie bildet nicht nur sich selbst, sondern auch andere weiter. Rohr unterrichtet und coacht, sogar online kann man an ihren Workouts teilnehmen. Zudem stand sie schon für zahlreiche bekannte Unternehmen als Fitnessmodel vor der Kamera. Gerade veröffentlichte die Powerfrau gemeinsam mit ihrem Kollegen Maximilian Kert ihr zweites Buch – Titel: „Power meets Balance – Yoga für Fortgeschrittene“.

„Mein erstes Buch heißt ‚Bodega moves‘ und handelt von einem Fitnesskonzept, das ich selbst entwickelt habe“, verdeutlicht sie im Gespräch mit der Redaktion. „Dabei werden Elemente des Bodyshaping mit Figuren aus dem Yogasport kombiniert.“ Nach einer Arbeitszeit von etwa fünf Monaten haben sie und Kert nun ein Sachbuch für fortgeschrittene YogaiInteressenten erstellt. „Das Buch enthält 40 fortgeschrittene Asanas, das sind Körperstellungen im Yoga“, erläutert die Expertin zur neuesten Publikation im riva-Verlag. Das Geheimnis bei schwierigen Haltungen, wie einem Handstand oder dem stehenden Spagat, sei die richtige Mischung zwischen Power, Beweglichkeit und Balance. Rohr und Kert sind sich nämlich sicher: „Yoga hat mehr zu bieten als ,Hund‘, ,Kobra‘ oder ,Baum‘.“ Das Buch solle Sportlern helfen, die verschiedenen Haltungen zu erlernen und biete neben Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Bildern auch QR-Codes, die zu Erklärvideos im Internet weiterleiten. „Wir möchten mit dem Buch helfen, schwere Yogapositionen leichter und schneller zu erlernen. Oftmals ist es gar nicht unmöglich, sondern man braucht einfach nur das Wissen wie. Dann ist so vieles erreichbar.“

Stefanie Rohr strahlt positive Energie und Power pur aus. © Stefanie Rohr

Für Rohr sei es erfüllend, Menschen auf verschiedenen Wegen den Sport näherzubringen. „Außerdem, kann ich vielen Menschen auch bei gesundheitlichen Problemen helfen und sie unterstützen. Das macht mich wahnsinnig glücklich und unheimlich dankbar“, sagt die Autorin.

Der Traum von einem Gnadenhof

Die Sportbegeisterung, vor allem auch für Yoga, liegt in der Familie. Neben grundsätzlich sehr sportlichen Eltern seien nicht nur ihre Mutter, sondern auch die Schwester als Leichtathletik- und Yogalehrerin tätig gewesen. Das Diplomstudium „Fitnessökonomie“ in Mannheim ebnete letztlich Rohrs erfolgreichen Berufsweg in die sportliche Richtung.

Der Sport ist jedoch nicht ihre einzige Leidenschaft: „Neben meinem Hauptberuf liebe ich es wahnsinnig, in der Natur zu sein. Lange Spaziergänge machen mich unheimlich glücklich, ebenso das Zusammensein mit Tieren“, berichtet die vielseitige Trainerin. „Tiere erfüllen meine Seele sowie mein Herz. Mein großer Traum ist es, irgendwann einmal einen eigenen kleinen Gnadenhof zu haben und Tiere zu retten“, verrät sie und strahlt dabei.

Neues Buch: Power meets Balance. © riva Verlag

Unser Buchtipp: Power meets Balance – Yoga für Fortgeschrittene (mit über 40 schwierigen Asanas), Stefanie Rohr und Maximilian Kert, riva-Verlag, 20 Euro, ISBN 978-374-232-1770.