Die Weihnachtsmänner von Island

Abrakadabra! Es braucht nur einen Funken Magie, dann glänzt die weite, wild-schöne Landschaft in warmem Licht. Die Wintersonne hat ihren großen Auftritt am späten Vormittag: Im Dezember blitzt sie erst gegen halb elf über die verschneiten Berge am Horizont. Doch es lohnt sich, auf sie zu warten: Wie ein Scheinwerfer leuchtet sie dann den Gletscherfluss aus, der sich unter lautem Tosen über einen Vorhang aus glitzerndem Eis in die Tiefe stürzt.

Goafoss heißt dieser Ort im Norden von Island, „Wasserfall der Götter“. Die Inselbewohner sollen hier einst ihrem heidnischen Glauben abgeschworen und als Zeichen dafür die Statuen der alten Götter in den mächtigen Strom geworfen haben. Vor über 1000 Jahren wurde das Christentum so zwar zur offiziellen Religion, an Elfen und Feen, Gnome und Trolle glaubte man aber weiterhin.

Island Anreise Icelandair fliegt von Frankfurt via Reykjavík nach Akureyri (www.icelandair.de). Weiter geht es mit dem Mietwagen, am besten mit Allrad. Sicherheitstipps unter www.safetravel.is. Unterkunft In Akureyri ist das Kea Hotel in der Innenstadt eine gute Basis für die Erkundung der Region, DZ mit Frühstück ab 130 Euro, www.keahotels.is. Charmante Hütten und gutes Essen bietet das Vogafjós Farm Resort am Myvatn-See, DZ mit Frühstück ab 125 Euro, www.vogafjosfarmresort.is. Aktivitäten Informationen zu den Jólasveinar (auf Deutsch: Weihnachtsmänner) gibt es im Nationalmuseum in Reykjavík und im Museum von Akureyri. Wo die Trolle am Myvatn-See in der Lavalandschaft Dimmuborgir leben, verrät das lokale Tourismusamt, www.visitmyvatn.is. Im Winter sind die vielen Thermalquellen besonders spektakulär. Im schicken Geosea von Húsavík bieten die dampfenden Pools einen Blick direkt aufs Meer. Eintritt: 33 Euro, www.geosea.is. Die Myvatn Nature Baths locken mit einer künstlichen blauen Lagune, Eintritt: 38 Euro, www.myvatnnaturebaths.is. Allgemeine Informationen Visit Iceland, www.visiticeland.com, Visit North Iceland, www.northiceland.is.

Viele Isländer sind davon überzeugt, dass die Gestalten aus den Legenden noch heute über die Insel streifen, meist aber im Verborgenen. Jetzt, im Advent, kann man einigen davon als Besucher dagegen tatsächlich begegnen. In Island ist in den zwei Wochen vor dem Heiligen Abend nämlich nicht nur ein einziger Weihnachtsmann unterwegs –hier sind es ganze 13. Die ungehobelte Bande bringt aber nicht nur Geschenke, sondern erlaubt sich so manchen Streich.

Island im Winter: Dann herrscht natürlich nicht immer eitel Sonnenschein, denn im Dezember beginnt nach dreieinhalb Stunden schon wieder die Dämmerung. Dafür hat man bis in den März hinein die rauen Landschaften fast für sich allein. Während der „Goldene Ring“ rund um Reykjavík inzwischen das ganze Jahr über populär ist, reisen in der Nebensaison nur wenige Touristen in den Norden. Dort kann man vom Ort Akureyri aus zu Whale-Watching-Touren aufbrechen und mit etwas Glück das Farbenspiel der Polarlichter bestaunen. Zum Aufwärmen geht es in eine der Thermalquellen – und dann zu den Weihnachtsmännern.

Wenn man sich nur einmal im Jahr wäscht

Glücklicherweise weiß Ólöf Hallgrímsdóttir, wo die legendären Gestalten zu finden sind. Die Besitzerin des Bauernhofs Vogafjós am Myvatn-See versorgt noch schnell die 120 Schafe und 40 Milchkühe der Farm und organisiert den Nachschub an Brot, Käse, Seesaibling und Lammschinken für die Gäste ihrer Pension. Dann startet die Schneeschuh-Wanderung vom Myvatn-See in die Lavafelder von Dimmuborgir. Es geht wie durch ein geologisches Lehrbuch, das immer wieder auf einer anderen Seite aufgeschlagen wird. Mal lässt die Erde mächtig Dampf ab, mal ist Gestein zu wunderlichen Formationen erkaltet, die an Burgen und Türme erinnern.

Über allem thront der Tuffring Hverfjall: Sein Krater ist 150 Meter tief und hat einen Durchmesser von etwa einem Kilometer. In der Adventszeit ist diese bizarre Zauberlandschaft nicht ganz so einsam wie sonst im Winter. Denn dann lassen sich hier jene Gesellen blicken, die eigentlich das ganze Jahr über mit ihrer Trollmutter Grla versteckt in den Bergen leben. Vor ein paar Jahrzehnten galten die Jólasveinar als vom Aussterben bedroht. Den „Weihnachtskerlen“ machte der aus Amerika eingewanderte Santa Claus Konkurrenz. Doch nun feiert die Rasselbande ein Comeback.

Über die Jólasveinar informiert das Museum von Akureyri in einer Ausstellung, die alle Weihnachtstraditionen der Isländer erklärt. Der ausgewiesene Experte Ólafur röstur ist in der Zeit vor Heiligabend indes in Dimmuborgir anzutreffen – was daran liegt, dass er und seine Freunde es sind, die alljährlich die Kostüme der Trolle anlegen. Strubbeliges Haar und ein langer Bart zählen zum Outfit, dazu ein dicker Wollpulli und weite Hosen: So sieht man aus, wenn man in einer Höhle haust und sich nur einmal im Jahr wäscht. Dass die Jungs so daherkommen, liegt in der Familie. Grla ist nicht nur eine Rabenmutter. Man sollte sich vor ihr in Acht nehmen: Grla wird nachgesagt, sie fresse ungezogene Menschenkinder.

Das erzählt Ólafur röstur aber nur den Erwachsenen. Den Mädchen und Jungen serviert er unverfänglichere Geschichten. „Einer nach dem anderen besuchen wir 13 Brüder die Menschen“, berichtet er also einer kleiner Gruppe an Kindern, die mit ihm später Schlitten fahren und für Erinnerungsfotos posieren dürfen. „Wir bedienen uns auf den Bauernhöfen an den Vorräten der Bewohner und bringen sie mit Schabernack um den Schlaf. Geschenke gibt’s aber auch.“ Die Jólasveinar sind eben nicht mehr ganz so rau wie früher, sondern deutlich milder geworden.

Los geht es am 12. Dezember: Wenn Islands Kinder dann Abend für Abend ihre Schuhe ans Fenster stellen, bangen sie immer, ob sie am nächsten Morgen etwas Süßes darin finden werden oder nur eine Kartoffel. Stekkjarstaur, der Schafschreck, macht den Anfang.

Schafschreck und Essnapflecker

Tag für Tag macht sich dann ein anderer Bruder auf den Weg: Es gibt den Schluchtenkobold und den kleinwüchsigen Knirps. Auf Essen abgesehen haben es Kochlöffelschlecker, Topfschaber und Essnapflecker. Für mächtigen Radau sorgt der Türzuschläger – da sage noch einer, es sei nur der Wind, wenn eine Tür ins Schloss knallt.

Seinen Kühlschrank muss man derweil bewachen, wenn am nächsten Morgen nichts fehlen soll: Der Quark-Gierschlund labt sich sonst am Skyr, einer isländischen Joghurtspezialität. Auch der Wurststibitzer und der Fleischangler haben es auf die Vorräte abgesehen. Fenstergaffer und Türschlitzschnüffler sind dagegen nur neugierig, was sich bei den Menschen abspielt. Am 24. kommt dann Kertasníkir, der Kerzenschnorrer – und endlich ist Weihnachten!