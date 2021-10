Im Pustertal dem Himmel so nahe

Noch vier, drei, zwei Schritte und wir haben die Scharte hinter uns gebracht. Das war pfiffig – und dennoch gibt es wenig erhebendere Gefühle, als eine klassische Bergwertung hinter sich gebracht zu haben. Und die Scharte am Peitlerkofel, 300 Höhenmeter über Geröll und Felsen, ist eine wunderbare Herausforderung bei der Umrundung des markanten Gipfels in den Südtiroler Dolomiten.

Wir sind mit Walter unterwegs. Im Winter arbeitet er als Skilehrer am Kronplatz, präsentiert die insgesamt 119 Kilometer an präparierten Pisten in Höhenlagen zwischen 920 und 2275 Metern. Und im Sommer ist er als Wanderführer für die Gäste des Hotels „Bellavista Emma“ in St. Vigil unterwegs. „16 Kilometer lang ist die Umrundung des Peitlerkofels, insgesamt 700 Höhenmeter“, erzählt der 57-Jährige der kleinen Gruppe. Vom Würzjoch ging es nach oben, immer den 2875 Meter hohen Gipfel in Sicht. Teils schmale Wege über Geröllabgänge erfordern Trittsicherheit.

Reise-Infos Anreise: Der Kronplatz (ladinisch und italienisch Plan de Corones) ist ein Wander- und Skigebiet in Südtirol am Rande der Dolomiten und mit dem Auto über den Brenner und dann durch das Pustertal zu erreichen. Übernachtung: St. Vigil ist mit seiner Seehöhe von 1201 Metern und wegen seiner sonnigen Lage ein beliebter Urlaubsort. Das Hotel „Bellavista Emma“ hat 37 Zimmer sowie Suiten und befindet sich nur wenige Meter vom Ski-Lift entfernt. www.hotelemma.it Rundflug: www.kronair.it Corona-Lage: Aus Deutschland ist die Einreise nach Italien grundsätzlich ohne Quarantänepflicht gestattet. Die Einreise muss über ein Online-Formular angemeldet werden. Reisenden müssen ein negatives Testergebnis (PCR oder Antigentest, nicht älter als 48 Stunden) oder eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung mit einem von der EMA zugelassenen Impfstoff oder Nachweis einer Genesung von COVID-19 mitführen.

Ist die Scharte erklommen, zeigen sich die Dolomiten von ihrer schönsten Seite. Im Vordergrund die beeindruckende Wand der Heiligkreuzkofelgruppe mit der Kreuzkofelspitze und der Zehnerspitze, die weißen Gipfel der Zillertaler Alpen, der Ötztaler Alpen, der Ortlergruppe. Nun geht es gemütlich bergab auf der Gadertaler Seite des Peitlerkofels über Fahrwege und durch Wiesen des Hochplateaus zur „Vaciara Hütte“. Sie ist kein Gasthaus, sondern eine Alm, die nur im Sommer bewirtschaftet ist. Mitten in den Peitlerwiesen mit Panoramablick auf die wunderbare Bergwelt genießen wir das Mittagessen: traumhafte Kasknödel mit Krautsalat und Hirtennudeln – Makkaroni mit Hackfleisch-Sahnesoße. Das haben wir uns verdient.

Das Dorf St. Vigil hat sich in den vergangenen Jahren auf Grund seiner sonnigen und zentralen Lage zu einem beliebten Urlaubsort gemausert. Über den Furkelpass ist man schnell in Olang, dem Biathlon-Mekka Antholz oder weiter auf dem Weg nach Cortina d’Ampezzo. 30 Fahrminuten entfernt liegt Corvara – Einstieg in die bekannte Ski-Runde „Sellaronda“ um das gleichnamige Massiv, von wo aus sich die Passstraße des Grödner Jochs in Richtung Wolkenstein schlängelt. Ein Fest für Freunde von Kurvenfahrten!

Aber schon direkt hinter St. Vigil beginnt der Naturpark Fanes-Sennes-Prags, in dem 300 Kilometer an Wanderwegen und mehr als 200 Kilometer Strecke zum Mountainbiken warten – immer mit Fernsicht auf die Dolomiten. Das Hotel „Emma“, seit 1974 oberhalb des Ortes gelegen, hat sich unter der Führung von Martina Pitscheider zu einem schicken, aber nicht abgehobenem Wellness-Hotel entwickelt. Inzwischen sind auch die drei Töchter im Betrieb aktiv und mit der neunjährigen Enkelin Emma läuft sich schon die übernächste Generation warm. So geht ein familiengeführter Betrieb: mit Herzlichkeit und ständiger Präsenz der Chefin für die Gäste.

Feuerwerk an Ausblicken

Vom Hotel aus lacht die Spitze des Piz da Peres (2507 Meter) die Wanderfans an. Er bildet den westlichen Endpunkt einer sich etwa sieben Kilometer in östlicher Richtung erstreckenden Bergkette, die nach Norden ihre schroffe und zerklüftete Seite zeigt. Ein strammer Aufstieg führt erst über Wiesen und durch Wald, am Schluss über schmale, baumlose Wege nach oben. Wer es etwas weniger anstrengend mag, der startet vom Furkelsattel (1758 Meter).

Die unanstrengendste, dafür aber sehr faszinierende Variante, die Welt von oben zu sehen, ist die aus der Luft. Der Zug der Rotorblätter des Airbus Helikopters, der von der Mannheimer Firma Heliseven an Kronair verliehen ist, drückt das Gras nach unten. Mit ihm könnten wir nun quer über die Dolomiten fliegen. Wir entscheiden uns allerdings für eine kürzere Variante. 15 Minuten für 120 Euro.

Und die haben es in sich: Der Boden entfernt sich, wir schweben, immer höher – ein wirklich erhebendes Gefühl. Der Piz da Peres, gerade noch schweißtreibend erklommen, strahlt im Sonnenlicht und ist zum Greifen nahe. Der Pragser Wildsee taucht auf – in kräftigem Grünblau schimmernd. Die Runde geht weiter entlang der Dolomiten über die Plätzwiese mit atemberaubendem Blick auf die Drei Zinnen, die Marmolada, mit 3343 Metern der höchste Gipfel der Dolomiten, und schließlich die Sella-Gruppe. Über das Pederü-Tal drehen wir ab in Richtung St. Vigil, das von der Nachmittagssonne angestrahlt in einer Senke liegt. Ein Feuerwerk an Ausblicken, dem Himmel ganz nahe.

Der Hauptort des Pustertals ist Bruneck, ein nettes Städtchen mit prächtigen, massiven Steinhäusern. Wer sich durch die Gassen treiben lässt, die mächtigen Stadttore durchschreitet, findet kleine Läden neben schicken Boutiquen, Cafés neben Vinotheken und Feinkostgeschäften. Ein Paradies für Feinschmecker. Und gegen die kleinen Sünden des Abends gibt es morgen die nächste Bergwertung.