Futterstation für Vögel ganz einfach selbst bauen

Speyer. In einem neuen Mitmachtipp erklärt das Junge Museum der Pfalz auf seiner Website, wie man kreativ und mit wenigen Handgriffen eine Futterstation für Vögel bauen kann. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung einer schon länger eingerichteten Online-Workshop-Reihe für Kinder als Ergänzung zur Ausstellung "Expedition Erde". Die anderen Teile der Reihe sind unter diesem Link zu finden.

Man braucht für die Futterstation:

- Einige Gefäße wie kleine Blumentöpfe mit Loch, Kokosnusshälften mit Loch, ausgehöhlte Orangenhälften oder auch alte Tassen mit Henkel. Wichtig ist, dass man die Gefäße mit einer Kordel aufhängen kann.

- etwa 50 Zentimeter Kordel

- etwa 100 bis 150 Gramm Kokosfett oder Rindertalg. Rindertalg bekommt man auf Vorbestellung beim Metzger. Am besten geht man zu einem Metzger, der Tierprodukte aus der Region verkauft.

- etwa 100 bis 150 Gramm Körnermischung aus Sonnenblumenkernen, grob gehackten Erdnüssen (ungesalzen), grob gehackten Haselnüssen, Hirsekörnern, Hanfsamen, Haferflocken und Leinsamen, alles nach Möglichkeit in Bio-Qualität.

- etwas Rapsöl

- einen Zweig, der etwa zehn Zentimeter länger ist als das Gefäß, für Orangen zwei Holzspieße

Und so funktioniert der Bastelspaß:

- Man erwärmt das Fett vorsichtig in einem Topf bis es schmilzt und weich wird. Dabei sollte man darauf achten, dass es nicht zu heiß wird, um Gestank zu vermeiden.

- Die Körnermischung zu dem weichen Fett geben und alles gut durchmischen. Zum Schluss gibt man einen Schuss Rapsöl hinzu, damit die Mischung beim Aushärten nicht bröckelt.

- Die Kordel wird nun an das Stöckchen gebunden. Man sollte einen dicken Knoten machen, damit dieser das Loch im Tontopf oder in der Kokosnuss schließt, dann zieht man das Stöckchen mit der Kordel von innen durch das Loch. Wer Henkeltassen verwendet, steckt das Stöckchen zum Schluss in die eingefüllte Futtermischung. Damit die Vögel die Futterstelle anfliegen können, sollte das Stöckchen zehn Zentimeter aus dem Topf herausragen. Wer Orangenhälften verwendet, kann die Holzspieße quer durch die gefüllten Schalen stecken.

- Nun wird das Futtergemisch in die Gefäße gefüllt, um um auszukühlen.

- Nach dem Auskühlen kann man die Futtergefäße an einem Platz aufhängen, den man gut vom Fenster aus

beobachten kann. Der Platz sollte eher an einer schattigen Stelle sein, damit sich der Inhalt an sonnigen

Wintertagen nicht zu sehr erwärmt und dann herausfällt. Man muss bedenken: Auch Katzen lieben Vögel. Der Platz sollte daher für Katzen schlecht zugänglich sein oder zumindest keine Deckung zum Anschleichen bieten.

- Es ist wichtig, dass in der Nähe befindliche Glasscheiben für die Vögel nicht zu tödlichen Fallen werden.

Typischerweise füttert man von November bis Ende Februar. Bei Frost oder Schnee werden besonders viele Vögel

das Angebot annehmen. Die häufigsten Körnerfresser an Futterglocken sind Meisen, Finken und Sperlinge. Wenn

Futter aus der Glocke herab fällt, picken es die Amseln oder Rotkehlchen am Boden auf. Deshalb ist es wichtig, dass

auch dieser Bereich für die Vögel übersichtlich ist, damit sich keine Katzen anschleichen können.