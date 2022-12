Jeder Mensch ist anders und so auch sein Empfinden für Glück. Dennoch beschäftigt uns alle regelmäßig die Frage: „Was bedeutet es, glücklich zu sein?“ Laut Glücksforschern – solche Menschen gibt es wirklich – geht es bei der Beantwortung dieser Frage zunächst um die innere Einstellung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Derjenige, der positiv durch das Leben geht und die guten Dinge sieht, fühlt sich demnach im Hier und Jetzt wohler und blickt auch der Zukunft zuversichtlicher entgegen. Dabei geht es nicht darum, zwanghaft optimistisch zu werden, sondern zu lernen, richtig mit der eigenen Gefühlswelt umzugehen. Und dann kann man auch Glück in seinem Leben entdecken.

Meistens erinnern wir uns aber zeitlich länger darüber, wenn wir Pech hatten, als wir uns darüber freuen, wenn etwas gut gelaufen ist. So drängen sich die Erinnerungen beispielsweise an den verpassten Bus in den Vordergrund. Dass wir mal zu spät dran gewesen sind, der Bus aber noch später und wir ihn also dennoch erwischt haben, das vergessen wir schneller.

Auch der Moment, in dem wir etwas fallen gelassen haben, das aber nicht zerbrochen ist, gerät fix in Vergessenheit – anders der Scherbenhaufen beim anderen Vorfall. Diese negativen Erinnerungen sind Glücksräuber, die wir austricksen können. Positives Denken ist eine Chance, mit den meisten Lebensumständen klarzukommen und sich wohlzufühlen. Wie gesagt: Es sollen nicht die weniger schönen Momente mit einem Dauergrinsen ausgeblendet werden – auch sie sind Teil unseres Lebens. Doch sollten sie nicht Überhand gewinnen und als dunkle Wolke über uns schweben.

Versuchen wir in dieser Adventswoche einmal bewusst, diese glücklichen Augenblicke, die uns das Leben regelmäßig schenkt, in den Mittelpunkt zu rücken. So betrachten wir schließlich das Leben aus einem positiveren Blickwinkel.

Viel Glück dabei!