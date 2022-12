Für mich hat Weihnachten viel mit Freude zu tun. Und das nicht nur wegen des alten Witzes, den mein Opa früher gern erzählt hat. Da führte er eine neue Krippenfigur ein: den herzhaft lachenden Owie. Der werde ja schon im Weihnachtslied „Stille Nacht“ erwähnt, denn da heißt es „Gottes Sohn! O, wie lacht“. Aber genug Kalauer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wir sollten viel mehr lächeln und lachen. Das ist auch gesundheitlich gut für den Lächelnden, denn es entspannt nachweislich den Körper, verlangsamt den Herzschlag und fördert das Wohlbefinden. Unserem Gegenüber geht es mit einem geschenkten Lächeln auch gleich viel besser. Versuchen wir doch zumindest mal bis Weihnachten, bei sich jeder bietenden Gelegenheit ein freundliches Lächeln zu zeigen.

Durch das Lächeln bekommt unser Gehirn ein positives Signal und ist leistungsfähiger. Während wir lächeln, lernen wir leichter und schneller, merken uns die aufgenommenen Informationen deutlich besser.

Mehr zum Thema

Es beugt Burn-out vor und steigert unsere Kreativität. Menschen, die am Arbeitsplatz häufig lächeln, erbringen bessere Ergebnisse und sind leitungswilliger. Wir haben nicht nur mehr Freude bei der Arbeit, sondern machen sie auch erfolgreicher.

Nicht jedem fällt es leicht, häufiger zu lächeln. Wir können ja damit anfangen, dass wir uns morgens im Spiegel selbst schon einmal unser schönstes Lächeln schenken. Das mag uns zwar im ersten Augenblick etwas albern vorkommen, doch ist ein schöner Start in den Tag. Dabei können wir an etwas Schönes denken, von dem wir wissen, dass es irgendwo in diesem Moment geschieht. Dann können wir diesen netten Gedanken ins Lächeln einfließen lassen.

Dadurch, dass wir uns und andere mit einem freundlichen Lächeln überraschen, setzen wir positive Impulse für den Tag und geben ihm eine gewisse Energie. Man kann natürlich nicht alles weglächeln, aber man kann stets versuchen, wenn ein angenehmer Moment eintritt, sofort präsent zu sein und ihn voll zu genießen. Also: Bitte lächeln. Schließlich heißt es ja „O, du fröhliche“.