Weihnachtslieder gehören zum „Fest der Liebe“ wie Christbaum, Spekulatius und Bescherung. Kaum eine Kindheitserinnerung an Weihnachten bleibt beim Hören der Melodien unberührt – unwillkürliches Mitsummen inklusive. Auch wenn das Singen inzwischen in den meisten Fällen nicht über die erste Strophe oder gar die erste Zeile hinausgeht, sind Weihnachtslieder fest in unserer Kultur verankert.

Die frühen Weihnachtslieder wurden anfangs ausschließlich im kirchlichen Kontext gesungen. Sie unterschieden sich in der Art des Vortrags und ihres religiösen Bezugs deutlich von dem, was wir heute allgemein unter Weihnachtsliedern verstehen. Von der Sprache ganz zu schweigen.

Ihren Höhepunkt erreichte die Singtradition im 19. Jahrhundert. Damals entstanden viele der heute noch gebräuchlichen Stücke. Das weltweit wohl bekannteste Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ stammt genau so aus dieser Zeit – wie auch das unvergängliche „O Du fröhliche“.

Das war quasi ein Vorgriff auf die globalisierte Musikverbreitung in heutiger Zeit, die moderne Klassiker wie „Last Christmas“ von „Wham!“ hervorgebracht hat, das für nicht wenige die Weihnachtszeit erst richtig einläutet.

Der Umgang mit Musik hat sich natürlich auch bei Weihnachtsliedern im Laufe der Zeit stark verändert und sich von der aktiven Beteiligung mehr zum reinen Hören verlagert. Aber lassen Sie uns doch einfach mal einstimmen: „Last Christmas I gave you my heart. But the very next day you gave it away.“

Na, kommen Sie: zumindest mitsummen ...