Die Mistel - eine Pflanze im Zeichen der Liebe

In vielen Häusern hängen in der Weihnachtszeit Mistelzweige in den Türrahmen. Zu diesem Gewächs gibt es einen besonderen Weihnachtsbrauch: Man sagt, dass es Paaren Glück bringe, sich unter diesen Zweigen zu küssen. Wenn eine junge Frau darunter steht, darf sie es auch nicht ablehnen, geküsst zu werden – sagte man zumindest in der Zeit vor „#Me too“. Und wenn ein Mädchen unter dem Zweig steht und trotzdem ungeküsst bleibt, wird sie im nächsten Jahr nicht heiraten, lautet die Vorhersage. Vielleicht sollte man dieses Brauchtum auch langsam mal entsprechend gendern – ich fände es gut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass dem Mistelzweig mystische Kräfte nachgesagt werden, hat seinen Ursprung in den nordischen Göttergeschichten. Die Sagenwelt weiß, dass der Mistelzweig die heilige Pflanze der Liebesgöttin Frigga war. Als der böse Gott Loki ihren Sohn Balder töten wollte, musste jedes Tier und jede Pflanze der Erde Frigga versprechen, ihrem Sohn keinen Schaden zuzufügen.

Nur den Mistelzweig, der weder auf noch unter der Erde wuchs, sondern in Bäumen, hatte Frigga vergessen zu fragen. So wurde Balder mit einer Pfeilspitze aus diesem Zweig getötet. Es heißt, dass die Tränen, die Frigga um ihren Sohn vergoss, sich in die weißen Beeren des Mistelzweiges verwandelten.

Mehr zum Thema Pflanzen Besondere Pflanzen für Wintergärten Mehr erfahren Kindernachrichten Einfach viel zu trocken Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Friedrich-Ebert-Schule Alte Rosskastanie in Oftersheim gefällt: Ortsprägendes „Sorgenkind“ wird ersetzt Mehr erfahren

Nach drei Tagen gelang es Frigga, Balder ins Leben zurückzuholen. In ihrer Freude küsste sie jeden, der unter dem Baum entlang ging, in dem der verhängnisvolle Mistelzweig gewachsen war. Und die Misteln mussten Frigga versprechen, von nun an niemandem mehr zu schaden, sondern all denen, die unter ihnen stehen, einen Kuss als Zeichen der Liebe zukommen zu lassen. Et voilà!