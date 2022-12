Halbzeit! Zwölf Tage hinter und zwölf vor uns. Nein, es geht nicht um die Fifa-WM – die interessiert zum Glück ja kaum noch jemanden. Jetzt wird es höchste Zeit, an den Wunschzettel für Christkind, Weihnachtsmann oder wen auch immer zu denken. Hauptsache ist, dass der Brief rechtzeitig an die himmlische Adresse zugestellt wird. Immerhin ist das Schreiben eines Wunschzettels oder eines entsprechenden Briefes an den Weihnachtsmann für Kinder ein echtes Glanzlicht der Adventszeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber wie lautet die richtige postalische Anschrift für die zuständigen Personen im Geschenkzustellungsdienst? DHL, Amazon oder sonst wer sind ja auch nur Dienstleister im Auftrag des Herrn.

Einer dieser himmlischen Helfer, die Deutsche Post, erhält jedes Jahr Hunderttausende Briefe für den entsprechenden Gabenbringer. Die meisten stammen von Kindern, aber auch einige Erwachsene gehören zu den Absendern. Diese Weihnachtsbriefe sind nicht immer mit einer genauen Adresse versehen – denn wer weiß schon so recht, wo der Weihnachtsmann wohnt?

Die Post leitet diese Briefe und Wunschzettel dann an eine der inzwischen zehn offiziellen Weihnachtspostfilialen weiter. Allein kann der himmlische Gabenbringer diese Flut an Briefen natürlich nicht bewältigen. Deshalb helfen ihm ganz offiziell Angestellte der Post und zahlreiche Ehrenamtliche. In seinem Namen beantworten sie die Briefe liebevoll und kindgerecht.

Aber wohin kann man diese Briefe denn nun schicken, damit sie nicht im Nirgendwo enden? Beispielsweise an den Weihnachtsmann, Zum Backhaus, 99706 Himmelsberg. Oder an den Weihnachtsmann, Himmelsthür in 31137 Hildesheim. Es geht aber auch an An das Christkind, 21709 Himmelpforten, zu schreiben oder an das Christkind, Kirchplatz 3 in 97267 Himmelstadt. Am besten sendet man die Briefe mit schönen Grüßen von mir zu – und das möglichst schnell.

In dem Sinne: Hohoho.