Für viele Menschen ist die Adventszeit überhaupt nicht besinnlich. Im Gegenteil: In der Vorweihnachtszeit steigt vor allem bei jüngeren Menschen der Stresspegel. Insbesondere der Andrang in den Innenstädten, auf Weihnachtsmärkten und in den Geschäften lässt da die Stimmung kippen. Laut einer Umfrage sind mehr als 60 Prozent der 18- bis 29-Jährigen von Menschenmassen genervt. Die Generation 50 plus sieht das vergleichsweise gelassener: Nur knapp 40 Prozent der 50- bis 70-Jährigen lassen sich von dem Gedränge aus der Ruhe bringen.

Und dann kommt bei den Jüngeren ganz klar die Sorge dazu, nicht rechtzeitig die passenden Geschenke gefunden zu haben. Zudem sorgt die Flut an Weihnachtsgrüßen mit den Wünschen für ein besinnliches und ruhiges Fest, die über digitale Netzwerke geteilt werden, bei den jungen Menschen dafür, dass genau diese Wünsche sich ins Gegenteil verkehren. Schließlich bringt die Erwartungshaltung an ein perfektes Fest bei den Jüngeren Unruhe in die Adventszeit. Die 50- bis 70-Jährigen sehen auch das, der Befragung zufolge, deutlich entspannter.

Wollen wir an Weihnachten also nicht vollkommen ausgebrannt sein, sollten wir rechtzeitig auf diesen Druck reagieren, unsere Ansprüche nicht zu hoch hängen und Prioritäten setzen. Es ist auch wichtig, zwischendurch für ausreichend Erholung zu sorgen, damit Körper, Geist und Seele wieder ins Lot kommen.

Digital entschleunigen – diesen Rat wollen tatsächlich viele Jüngere und Ältere gleichermaßen befolgen – insgesamt 27 Prozent. Sie wollen den Weihnachtsstress reduzieren, indem sie in dieser Zeit seltener die Netzwerke nutzen. Und gut 29 Prozent der Befragten planen, die Festtagsmenüs etwas weniger üppig zu gestalten und die Anzahl der Geschenke zu reduzieren.