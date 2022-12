Morgen, Kinder wird’ was geben. Morgen werden wir uns freu’n!“ Wir müssen heute Abend unbedingt daran denken, die Schuhe rauszustellen, damit Nikolaus sie füllen kann. In ältere Darstellungen dieses Heiligen – also dem mit Mitra auf dem Kopf und nicht mit Zipfelmütze – wird der frühere Bischof mit drei goldenen Kugeln oder auch Äpfeln in der Hand abgebildet. Die beziehen sich auf eine der vielen Legenden rund um diesen Mann.

Als Bischof von Myra in der heutigen Türkei war Nikolaus ein durchaus reicher Mann. Doch hat er seine Schätze nicht einfach gehortet, sondern soll sein Geld – zumeist anonym – an Notleidende verteilt haben. Als er von einem armen Mann erfuhr, der wegen hoher Schulden eine seiner Töchter in die Prostitution an reiche Herren verkaufen wollte, griff er ein. Der Bischof warf der Familie heimlich drei Goldklumpen in Apfelform durchs Fenster. Mit dieser wertvollen Aussteuer konnte der Bauern seine Schulden bezahlen und seine drei Töchter ehrenhaft verheiraten.

Auch wenn die Äpfel in den Nikolausstiefeln inzwischen nicht aus Gold sind, haben sie für die Kinder einen großen Wert. Denn sie liefern ihnen bei all den Süßigkeiten im Advent lebenswichtige Vitamine und mehr als 30 Mineralstoffe. So helfen sie dabei, die Vorweihnachtszeit fit und ohne große Erkältung zu erleben. Außerdem wirken die im Apfel enthaltenen Fruchtsäuren wie eine natürliche Zahnbürste. Und wer zunächst einen Apfel isst, hat danach weniger Hunger auf Süßigkeiten. Denn die Ballaststoffe verbreiten ein wohliges Sättigungsgefühl.