Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg“, heißt es in einem Lied der Sternsinger. Sie erinnern damit an jene Himmelserscheinung, die der biblischen Überlieferung zufolge die Weisen zur Krippe geführt haben soll. Da verwundert es nicht, dass der Stern in der Symbolik des Weihnachtfestes einen ganz wichtigen Platz einnimmt.

Sterne haben die Menschen schon immer fasziniert. Seit Jahrtausenden dienen sie als Wegweiser. Wir sind auch der Meinung, aus den Sternen etwas über die Zukunft erfahren zu können und deuten ihre Konstellation. Einzelsterne, die besonders auffallend am Himmel stehen, aber auch Sternbilder wecken Vorstellungen von deren göttlicher Eigenschaft und Wirkungsmöglichkeit.

Daher gibt es auch unzählige Redewendungen, in denen die Sterne in unsere Alltagssprache Eingang gefunden haben. So steht ein Vorhaben unter einem guten, günstigen oder schlechten, ungünstigen Stern. Wir greifen nach den Sternen, wenn wir ein ambitioniertes Vorhaben in Angriff nehmen. Unseren Liebsten holen wir die Sterne vom Himmel. Und besonders hell leuchtende Menschen werden zu Stars und Sternchen.

In Antoine de Saint-Exupérys Erzählung „Der kleine Prinz“ heißt es: „Die Leute haben Sterne, aber es sind nicht die gleichen. Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer. Für andere sind es nichts als kleine Lichter. Für wie-der andere, die Gelehrten, sind sie Probleme. Für meinen Geschäftsmann waren sie Gold. Aber alle diese Sterne schweigen. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können!“

Zurück zur Bibel: Da heißt es, dass aus dem Stamm Jakobs ein neuer Stern aufgehen werde. Und so ist für Christen die Geburt Jesus‘ eine Sternstunde der Menschheit. Sein Leben soll als leuchtendes Vorbild zum Leitstern werden. Deshalb leuchten uns laut Theodor Storm in der Adventszeit „allüberall auf den Tannenspitzen“ Sterne, die uns den Lebensweg weisen wollen.