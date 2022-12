Das Räuchern ist ein uralter Brauch, der weltweit in vielen Kulturen fester Bestandteil ritueller Handlungen war und ist. So werden Göttern Opfergaben in Form wohlduftenden Rauches dargeboten. Das Aufsteigen und die Ausbreitung des Rauchs symbolisiert die Entfaltung der Gottheit.

Diese Tradition lebt auch noch bis heute in der katholischen und orthodoxen Kirche fort. Dort ist das Verbrennen von Weihrauch – symbolisch für Reinigung, Gebet und Verehrung genutzt – fester Bestandteil der religiösen Zeremonie. Die Verwendung dieses duftenden Harzes zur Weihnachtszeit hat seinen Ursprung darin, dass die Heiligen Drei Könige dem Jesuskind Weihrauch, Gold und Myrrhe als Geschenke überbrachten.

Viele entzünden Räucherwerk einfach des tollen Duftes wegen. Besonders verbreitet sind da die kleinen Duftkegel. Die praktische Art des Räucherns hat sich seit Mitte der 18. Jahrhunderts durchgesetzt. Um diesen Räucherkerzen ein schönes Behältnis zu bieten, entstanden die erzgebirgischen Räuchermännchen.

Jahrhundertelang prägte der Bergbau diese Region. Als dieser Wirtschaftszweig langsam versiegte, drechselten die Erzgebirgler die bis heute begehrten Holzerzeugnisse. Anfangs wurden sie in Heimarbeit der Familien gefertigt. Als Vorlage für die Räuchermännchen dienten vertraute Personen aus dem Alltag. So finden sich Bäcker, Bauern, Nachtwächter, Förster oder Bergmänner unter den rauchenden Gesellen. Heute sind nicht nur Handwerksberufe vertreten, sondern auch Wichtel, Kantenhocker oder Kugelräucherfiguren.

Ein typisches Räuchermännchen besteht aus zwei Teilen. Es hat einen kleinen Sockel mit den Beinen darunter. Darauf wird der Oberkörper mit Armen und Kopf angebracht. Der Bauch des Räuchermännchens ist hohl und der Mund steht offen. Wird nun eine Räucherkerze in den Bauch des Männleins gestellt und die Spitze angezündet, zieht der Rauch nach oben und entweicht durch den Mund. Es sieht aus, als würde die Figur rauchen.