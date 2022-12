Althergebrachtes Brauchtum gilt bei uns heute gerade in der Advents- und Weihnachtszeit als etwas ganz Ursprüngliches, Volkstümliches. Etwas, das es schon immer gab.

Doch das stimmt nicht unbedingt. Sie müssen jetzt ganz tapfer sein: Vieles ist vergleichsweise jünger, als man meint, wenn man auf die nunmehr 2022 Jahre alte Weihnachtsgeschichte zurückschaut.

Das Christkind zum Beispiel ist nicht aus einem uralten Volksbrauch heraus entstanden. Es wurde von Reformator Martin Luther als Weihnachtsfigur erfunden, die statt des Heiligen Nikolaus die Weihnachtsgeschenke bringt. Die Protestanten lehnten nämlich die katholische Heiligenverehrung – und damit auch Nikolaus – ab.

So entstand die ganz neue Weihnachtsfigur. Und so herrscht gern Verwirrung, wer dieses Christkind eigentlich ist. Es gibt nur eine einigermaßen klare Vorstellung wie es aussieht: Meist stellt ein Mädchen in weißem Kleid das Christkind als Engel dar.

Sie glauben noch an den Weihnachtsmann? Das ist gut so. Allerdings ist der noch jünger als das Christkind. Wer diesen abgewandelten Nikolaus erfunden hat, ist aber noch nebulöser als die Identität des Christkindes. Nachweislich zum ersten Mal erwähnte ihn Hoffmann von Fallersleben in seinem bekannten Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, das er 1835 geschrieben hat. Doch er scheint bereits einige Jahre früher in den schneeweißen Landschaften aufgetaucht zu sein. Seitdem steht er als Gabenbringer in starker Konkurrenz zum Christkind und hat es vielerorts ersetzt.

Zum Glück steht eines fest: Weihnachten ist schon immer ein Familienfest gewesen. Denkste! Im Mittelalter wurde Weihnachten öffentlich gefeiert: Weihnachtsmärkte, Festumzüge und Krippenspiele fanden auf den Straßen und in der Kirche statt. Die Familienweihnacht mit Tannenbaum und Festessen gibt es erst seit etwa 150 Jahren.

Aber all diese Ernüchterung sollte uns nicht abhalten, mit diesen ja doch auch schon einigermaßen alten Bräuchen schön im Kreis der Familie mit Christkind, Nikolaus und Weihnachtsmann zu feiern.

Der Grinch ist schließlich noch viel, viel jünger.