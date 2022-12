Windmühlen gehören dazu

Weihnachtslieder gehören zum „Fest der Liebe“ wie Spekulatius – das habe ich gestern erst gesagt. Doch wieso gehören diese Plätzchen, die ursprünglich aus den Niederlanden und Belgien stammen, so sehr zu unserem adventlichen Kanon?

Ob Lebkuchen, Christstollen oder Plätzchen – jedes Jahr konsumieren wir herrlich feines Weihnachtsgebäck. Auf gar keinen Fall fehlen dürfen kross gebackene Spekulatius. Das Grundrezept ist denkbar simpel – ein einfacher Mürbeteig. Erst die Gewürze geben dem Spekulatius den besonderen Geschmack. Hauptbestandteil sind Kardamom, Zimt und Nelken.

So ganz einig ist man sich nicht über die Herkunft des Namens Spekulatius. So haben sich hauptsächlich zwei Meinungen durchgesetzt. Weit verbreitet ist die Herleitung aus dem lateinischen Wort „speculum“, was übersetzt so viel wie „Spiegelbild“ oder „Spiegel“ bedeutet. Dies könnte ein Hinweis auf die filigranen Motive sein, die auf den Spekulatius zu finden sind. Diese Motive entstehen durch eine entsprechende Backform, dem Spekulatiusmodel.

Vielleicht geht der Name Spekulatius aber auch auf die lateinische Bezeichnung für Bischof also „Speculator“ zurück, da das Gebäck ursprünglich zu Ehren des Heiligen St. Nikolaus gebacken worden ist. Auf vielen Spekulatius sind zudem verschiedene Episoden aus dem Leben des Heiligen Nikolaus zu erkennen. Es werden Tiere, Menschen und Dinge abgebildet, die dem Heiligen auf seinen Reisen begegnet sind.