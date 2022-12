Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?“, fragte der Kaiser einst. Weihnachten? Nein. Aber die Adventszeit bricht über uns herein. Eine Zeit des Wartens auf Weihnachten. Eine Zeit der Erwartungen. So zumindest erleben wir diese so gefühlsbeladene Zeit, die jedes Jahr, obwohl der Termin eigentlich immer klar ist, dann doch so plötzlich vor uns steht. Die Adventswochen sind für viele Menschen eine Übung in Geduld.

Wenn ich etwas erwarte, dann heißt das nicht, dass ich sonst nichts mache und sei es „nur“, dass ich die Wartezeit mit Gedanken rund um das Etwas fülle. Und genau da möchte ich Ihnen mit unserem alljährlichen Adventsbegleiter gerne entsprechende Impulse bieten.

Die kommenden Wochen geben uns die Zeit, zu fragen, worauf wir in unserem Leben eigentlich ganz individuell warten. Da geht es nicht mehr nur um das Sehnen nach der schönen Bescherung. Persönliche Ziele zu formulieren, sollte man dann nicht überspringen, verdrängen oder unter den täglichen Sorgen und Besorgungen im Advent vergraben.

Entsprechende Entscheidungen für sein Leben zu treffen, wäre sicher eine schöne Art und Weise, das Warten auszuhalten und dann auch ganz bewusst zu gestalten. Übrigens gilt das nicht nur im Advent, sondern auch darüber hinaus.