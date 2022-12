Zuhören als Interaktion - gerade vor Weihnachten

Unn, wie?“ „Muss! Unn selwa? „Jo!“ „Alla dann!“ „Alla Tschüss!“ Kennen Sie solche Gespräche? Die könnte man sich doch eigentlich sparen, bringen sie uns doch wirklich keinen Mehrwert. Lassen Sie uns einfach einmal versuchen, diesen Gesprächen – egal, ob mit engen Familienangehörigen oder dem Nachbarn, dessen Namen uns gerade nicht wirklich präsent ist – mehr Substanz zu geben, um Anteil am Leben des anderen zu erhalten. Schenken wir künftig der Interaktion „in real life“ besondere Aufmerksamkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn wir also in den nächsten Tagen Angehörige, Freunde, Bekannte oder Kollegen treffen, sollten wir versuchen, das Gespräch nicht mit den üblichen Floskeln abzukanzeln. Auch wenn wir derzeit ganz andere Dinge im Kopf haben, sollten wir uns bei den Gesprächen nicht nur auf das Notwendige beschränken. Wir können manche erfüllende Erfahrung daraus schöpfen, dass wir dem anderen schlichtweg zuhören und auf ihn eingehen.

Versuchen wir, die Person, mit der wir sprechen, wirklich anzusehen, ihre Gesten und Gesichtsausdrücke zu lesen. Und lassen Sie uns dabei achtsames Zuhören einüben. Dann können wir wirklich aufnehmen, was uns das Gegenüber sagen will. Warten wir also nicht auf unsere Chance, endlich unseren verbalen Beitrag zu leisten oder vorauszusehen, was der andere meinen könnte. Lassen Sie uns nicht von der Sorge getragen sein, was der andere erwarten könnte.

Mehr zum Thema

Hören wir einfach zu, dann denken wir nach und reagieren schließlich. Derweil können wir beobachten, wohin uns die Unterhaltung führt – das muss nicht unbedingt dahin gehen, wohin wir schon am Anfang denken.

Die Gespräche werden dann vielleicht ein wenig zeitintensiver vonstattengehen, aber sie werden auch gedankenvoller sein. So erweisen wir unserem Gegenüber Respekt. Was meinen Sie?