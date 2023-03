Auf Monsterjagd mit "Dungeons & Dragons - Ehre unter Dieben"

Kino. Seichte Unterhaltung oder doch lieber tiefgehende Dramatik? Pure Action, Liebesschmerz oder einfach mal Lachen? Das und vieles mehr kann ein Gang ins Kino beinhalten. Um auch optimal dafür vorbereitet zu sein, präsentieren wir euch den „Blockbuster der Woche“ und beleuchten dabei jeweils einen Film, der seine Premiere in den deutschen Kinos feiert. Heute: Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben.

Captain Kirk trifft "Game of Thrones"

Unter Fantasy-Fans, Nerds und Kindern der 1980er-Jahre ist das Tabletop-Rollenspiel Dungeons & Dragon der heilige Gral unter den nicht elektronischen Unterhaltungsmöglichkeiten. Entsprechend begierig wird nun auch die Verfilmung des Klassikers erwartet. Diese startet am Donnerstag, 30. März, in den deutsche Kinos und verspricht ein Abenteuer der Extraklasse. Schließlich tauscht Hauptdarsteller Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) seine Kapitäns-Uniform des Raumschiffs Enterprise durch die Kluft eines herkömmlichen Bardens und stürzt sich in den Kampf gegen Drachen, Monster und menschliche Bösewichte.

Zur Handlung: Die Schwertküste ist ein hartes Pflaster: Etliche wütende und angriffslustige Ungetüme wollen den dort lebenden Menschen an den Kragen. Erfahren im Kampf gegen diese Gefahren, bildet sich eine bunt durchgewürfelte Abenteurergruppe bestehend aus einem Barden (Chris Pine), einer Barbarin (Michelle Rodriguez), einem Paladin (Regé-Jean Page), einem Zauberer (Justice Smith) und einer Druidin (Sophia Lilis), um sich bei einem Raubzug ein ordentliches Sümmchen zu verdienen. Die Diebe haben es auf ein mächtiges Artefakt abgesehen und verkaufen es unbewusst an die falsche Person. Nun droht das größte Übel aller Zeiten entfesselt zu werden und die Gruppe muss sich zusammenraffen und in ein großes Abenteuer ziehen, um ihren Fehler wieder auszubügeln. Als sie dann plötzlich einem roten Drachen gegenüberstehen, fordern sie ihr Glück heraus. Doch die Welt muss trotzdem gerettet werden.

Zur Besetzung: Mit Chris Pine (Star Trek) und Michelle Rodriguez (Fast&Furious) hat der Film zwei Zugpferde, die sich schon mehrfach als exzellente Action-Darsteller bewiesen haben. Überraschend ergänzt werden die beiden durch Hugh Grant, der in den 1990er- und 2000er-Jahren auf dem Gipfel der romantischen Komödien stand. Als erfrischender Gegenpart zu den Hauptprotagonisten spielt Grant einen Schurken, der der Gruppe das Leben schwer macht.

Hier läuft der Film am Wochenende Luxor-Filmpalast Walldorf : Samstag und Sonntag jeweils 15.30 Uhr, 18.15 Uhr und 21 Uhr. Tickets gibts hier.

Samstag und Sonntag jeweils 15.30 Uhr, 18.15 Uhr und 21 Uhr. Tickets gibts hier. Theaterhaus Speyer : Samstag um 14 Uhr, 17.40 Uhr , 20.15 Uhr und 22.45 Uhr, Sonntag um 14.45 Uhr, 17.40 Uhr und 20.15 Uhr. Tickets gibts hier.

Samstag um 14 Uhr, 17.40 Uhr , 20.15 Uhr und 22.45 Uhr, Sonntag um 14.45 Uhr, 17.40 Uhr und 20.15 Uhr. Tickets gibts hier. Cineplex Mannheim: Samstag und Sonntag jeweils um 15.10 Uhr, 18.15 Uhr und 20 Uhr. tickets gibts hier.

Erwartungen: Als Fantasy- und Abenteuerfilm hat „Dungeons & Dragon – Ehre unter Dieben“ das Potenzial zum großen Blockbuster zu werden. Regisseur Jonathan Goldstein wagt sich erstmals in dieses Genre und war bisher für Kömodien wie „Game Night“ bekannt. Es darf also neben vielen Actionszenen auch geballter Wortwitz erwartet werden.