Urlaub im Sommer 2022: Deutschland bei beliebtesten Reisezielen auf Platz 1

Region. In Europa, Übersee oder doch vor der eigenen Haustür: Wo möchten die Menschen in Deutschland ihren Sommerurlaub in diesem Jahr am liebsten verbringen? Die Antwort ist eindeutig: Das bevorzugte Reiseziel ist das eigene Land. 51 Prozent derjenigen, die in den Sommerurlaub fahren wollen, planen ihren Urlaub in der Heimat. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es folgen: Italien auf Platz 2 der Lieblingsdestinationen (16 Prozent), Platz 3 belegt Spanien (13 Prozent), gefolgt von Österreich und Frankreich (jeweils elf Prozent). Länder in Skandinavien (sechs Prozent) oder die Niederlande (fünf Prozent) sind für die Befragten als Sommerreiseziel weniger attraktiv. Außereuropäische Reiseziele in Afrika (zwei Prozent), Asien (zwei Prozent), oder (Nord- und Süd-) Amerika (ein Prozent), sind hingegen nur vereinzelt in Planung.

Mit abnehmendem Einkommen verreisen die Menschen häufiger innerhalb Deutschlands: Ab einem Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 4000 Euro entscheidet sich fast ein Viertel für Italien (23 Prozent), 17 Prozent für Spanien und noch 44 Prozent für Deutschland als Urlaubsland. Insbesondere Menschen aus Ostdeutschland (63 Prozent) planen dabei häufiger als Menschen aus Westdeutschland (49 Prozent), in der Heimat zu bleiben.