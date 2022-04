Ab 85 Tassen wird’s brenzlig

R und 166 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche laut Kaffeeverband durchschnittlich im Jahr. Das sind 664 Tassen, also etwa zwei pro Tag. Meine Liebe zu Kaffee teile ich also mit der Mehrheit. Kein Wunder: Er schmeckt nicht nur gut, sondern hilft nach kurzen Nächten auch dabei, im Büro nicht vom Stuhl zu kippen. An manchen Tagen mache ich mir da schon mal Gedanken, ob die vierte oder fünfte Tasse Kaffee nicht doch zu viel war. Aber meine Sorge ist da wohl eher unberechtigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar sind Herzrasen, Nervosität und Schlaflosigkeit – alles Folgen von Koffein – sicher auch nicht zu unterschätzen, richtig gefährlich wird es aber erst ab etwa 85 Tassen. Dann sollte dringend der Notarzt gerufen werden. Eine starke Tasse Kaffee enthält nämlich ungefähr 100 Milligramm Koffein – als absolut tödlich gelten 10 Gramm, wie die Pharmazeutische Zeitung berichtet. Jetzt kommt die schlechte Nachricht: Schon nach einem Gramm können Vergiftungssymptome auftreten. Bei zehn Tassen Kaffee ist also besser Schluss. Wer der Müdigkeit ganz ohne Risiko auf einen Herzstillstand den Kampf ansagen will, sollte da lieber einen „Powernap“ einlegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2