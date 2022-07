Alle(s) sauber

Zwei gegensätzliche Betrachtungen gab es kurz hintereinander zum Thema Sauberkeit. Im Hockenheim-Teil der Ausgabe vom Montag, berichteten die Grünen Engel von ihrem unermüdlichen und ehrenamtlichen Kampf gegen den wilden Müll. Der entsteht nicht einfach so. Er wird von gedankenlosen, genauer gesagt rücksichtslosen Menschen verursacht. Das sind dann nicht nur Schönheitsflecke in unserer Umwelt, die Natur wird häufig auch nachhaltig geschädigt.

Der gedankenlose Umgang mit der Natur und die Verschwendung von Ressourcen brauchen ein Umdenken nicht nur von wenigen. Weltweit verschmutzten Flüsse und Seen, während gleichzeitig das Trinkwasser knapp wird, verstärkt durch zunehmende Probleme in der Energieversorgung. Ein Bericht im Fernsehen zeigte aber noch eine andere Sicht. Während man in manchen Gegenden der Welt kaum noch Hoffnung auf eine absehbare Gesundung hat, kann man in Teilen unserer Gefilden etwas optimistischer sein.

Die Verschmutzung des Rheins in den letzten Jahren spürbar abgenommen. Einige Fischarten konnten so wieder heimisch werden. Verstärkte Umweltauflagen und Klärwerke bei Firmen und Städten entlang des Rheins zeigten Erfolge. Wie auch bei Deutschlands (mit Anrainern Österreich/Schweiz) größtem See, dem Bodensee. Der drohte in den 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts zu „kippen“.

Die Maßnahmen waren in den vergangenen Jahrzehnten so er-folgreich, dass der See nicht nur ein begehrtes Ferienparadies bleiben konnte, sondern auch der größte Trinkwasserspeicher Europas wur-de. Weil der See inzwischen so sauber ist, beklagen sich schon die Fischer. Er gibt nämlich nicht mehr genügend Nährstoffe für Kleinalgen ab, die als Nahrung für die Fische dienen. Während man am Bodensee also um eine Balance an der „Sauberkeitsspitze“ ringt, muss anderswo um jeden Fortschritt gekämpft werden. Das fängt im Kleinen an und sollte bei den Grünen Engeln nicht aufhören.